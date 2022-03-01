Зеленский поблагодарил принца Уильяма и Кейт Миддлтон за поддержку во время войны

Кроме герцогов Кембриджских, о войне в Украине не стали молчать и герцоги Сассекские, однако о них в твите президента Украины не упоминалось..

Герцоги Кембриджские не остались в стороне от войны, которую развязала в Украине Российская Федерация, заявив о поддержке нашей страны. На своей официальной странице они опубликовали сообщение, адресованное президенту Украины и всей стране.

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"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надеждах и оптимизме в отношении будущего Украины. Сегодня мы поддерживаем Президента и весь народ Украины, поскольку они мужественно борются за это будущее", – гласит публикация.

Со словами поддержки выступили и герцоги Сассекские.

"Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские и все мы в Archewell поддерживаем народ Украины", – говорится на странице фонда. Они подтвердили эту поддержку по телевидению, принимая президентскую награду на церемонии вручения наград NAACP Image Awards.

[ + – ] Герцоги Сассекские поддерживают Украину Фото: Скриншот

В свою очередь президент Украины поблагодарил принца Уильяма и его супругу за то, что они – с Украиной:

"Мы с Еленой благодарны герцогу и герцогине Кембриджским за то, что в это критическое время, когда Украина мужественно противостоит вторжению России, они поддерживают нашу страну и поддерживают наших смелых граждан. Добро победит!".

Уильям и Кейт приветствовали чету президента в Букингемском дворце в октябре 2020 года, встретившись с ними в Тронном зале. Несмотря на пандемию коронавируса, пары были без масок, но соблюдали социальное дистанцирование. Герцоги Кембриджские провели аудиенцию от имени королевы, которая осталась в Виндзорском замке.

Ранее мы писали о том, что Украину поддерживают мировые знаменитости с многомиллионными аудиториями в соцсетях, призывая российского президента вывести войска, а также посылая слова любви нашим гражданам.

Россия вторглась на территорию суверенного государства рано утром 24 февраля, начав обстреливать Киев, Харьков и другие крупные города. Спустя шесть дней, Украина продолжает держать оборону, а европейские и западные партнеры начали оказывать беспрецедентную поддержку.