Зеленський подякував принцу Вільямові та Кейт Міддлтон за підтримку під час війни

Крім герцогів Кембриджських, про війну в Україні не стали мовчати і герцоги Сассекські, проте про них у твіті президент України не згадується.

Герцоги Кембриджські не залишилися осторонь війни, яку розв'язала в Україні Російська Федерація, заявивши про підтримку нашої країни. На своїй офіційній сторінці вони опублікували повідомлення, адресоване президентові України та всій країні.

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"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо Президента і весь народ України, оскільки вони мужньо борються за це майбутнє", — говорить публікація.

Зі словами підтримки виступили і герцоги Сассекські.

"Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські та всі ми в Archewell підтримуємо народ України", – йдеться на сторінці фонду. Вони підтвердили цю підтримку на телебаченні, приймаючи президентську нагороду на церемонії вручення нагород NAACP Image Awards.

[ + – ] Герцоги Сасекські підтримують Україну Фото: Скриншот

У свою чергу президент України подякував принцові Вільяму та його дружині за те, що вони – з Україною:

"Ми з Оленою вдячні герцогу та герцогині Кембриджським за те, що в цей критичний час, коли Україна мужньо протистоїть вторгненню Росії, вони підтримують нашу країну та підтримують наших сміливих громадян. Добро переможе!".

Вільям та Кейт вітали подружжя президента у Букінгемському палаці у жовтні 2020 року, зустрівшись із ними у Тронному залі. Незважаючи на пандемію коронавірусу, пари були без масок, але дотримувалися соціального дистанціювання. Герцоги Кембриджські провели аудієнцію від імені королеви, що залишилася у Віндзорському замку.

Раніше ми писали про те, що Україну підтримують світові знаменитості з багатомільйонними аудиторіями в соцмережах, закликаючи російського президента вивести війська, а також посилати слова любові нашим громадянам.

Росія вторглася на територію суверенної держави рано-вранці 24 лютого, почавши обстрілювати Київ, Харків та інші великі міста. Через шість днів Україна продовжує тримати оборону, а європейські та західні партнери почали надавати безпрецедентну підтримку.