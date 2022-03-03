Королева Єлизавета II зробила пожертву для України

Яку суму пожертвувала монархиня, не вказується.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II пожертвувала кошти Комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з конфліктом, що триває в Україні, повідомляє Hello.

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Цей вчинок не залишився непоміченим після того, як сам Комітет розповів про нього на своїй сторінці в Instagram:

"Велике спасибі Її Величності королеві за продовження підтримки Комітету з надзвичайних ситуацій та за щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. @RoyalFamily #UkraineAppeal".

Про яку саме суму йдеться, не вказується.

Фото: Скриншот

DEC (The Disasters Emergency Committee) – Комітет з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах об'єднує 15 провідних благодійних організацій Великобританії, які займаються збиранням коштів для швидкого та ефективного реагування на стихійні лиха за кордоном.

Принц Чарльз і Каміла Паркер-Боулз зустрілися з представниками української громади у Великій Британії. Чарльз звернувся до них із пропозицією своєї підтримки та навів представників п'яти гуманітарних організацій, з якими він пов'язаний, щоб надати не лише моральну, а й практичну підтримку.

"Я повинен сказати, що ми з дружиною були глибоко зворушені всім, що ми почули сьогодні під час нашого візиту, і, насамперед, надзвичайною хоробрістю, великодушністю та стійкістю українського суспільства перед лицем такої справді жахливої агресії", – заявив майбутній король Великобританії.

Камілла ледве стримувала сльози, коли присутні виконали пісню "Червона калина", яку колись співали українські повстанці.

Раніше про свою підтримку Україні та її президенту Володимиру Зеленському заявили герцоги Кембриджські та герцоги Сассекські, опублікувавши відповідні повідомлення у соцмережах.