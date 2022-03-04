Міла Куніс згадала про те, що вона з Україною: чим знаменитість допоможе співвітчизникам

Актриса та її чоловік закликали шанувальників наслідувати їхній приклад.

Голлівудська актриса Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях і до семи років жила в цьому місті, а також її чоловік Ештон Кутчер нарешті зробили свою заяву щодо російської агресії в нашій країні, повідомляє Daily Mail. Вони пообіцяли пожертвувати близько $3 млн для біженців, які рятуються від війни.

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3 березня пара запустила сторінку GoFundMe з метою зібрати $30 млн для Flexport.org і Airbnb.org, які є "двома організаціями, що активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто її найбільше потребує".

"Я народилася в Чернівцях, Україна, 1983 року. Я приїхала до Америки в 1991 році. Я завжди вважала себе американкою. Гордою американкою. Я люблю все, що ця країна зробила для мене та моєї родини. Але сьогодні я як ніколи пишалася тим, що я українка. Події, які розгорнулися в Україні, є руйнівними. В цьому світі немає місця таким несправедливим нападам на людство", — заявила Міла у відео, опублікованому на сторінці свого чоловіка.

Сам Ештон зазначив, що "ніколи так не пишався тим, що одружений з українкою". Він виділив "хоробрість жителів країни, в якій народилася Міла, наголосивши водночас на важливості гуманітарної допомоги.

"Ми збираємо засоби для підтримки зусиль з надання допомоги, які матимуть негайний вплив і забезпечать таку необхідну біженцям гуманітарну допомогу в цьому районі. Головна проблема зараз — це логістика. Нам потрібно організувати житло та доставити запаси та ресурси в цей район", — пояснив актор.

За даними збирача коштів, вантажний перевізник Flexport організує доставлення гуманітарної допомоги до місць розміщення біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Водночас компанія з оренди AirBnB надає безплатне короткострокове житло біженцям з України.

Міла закликала шанувальників не залишатися осторонь та допомогти біженцям.

"Народ України сильний і сміливий, але якщо ти сильний і сміливий, це не означає, що ти не гідний підтримки. Нам потрібно підтримати народ України", — підсумувала вона.

Раніше пожертву у фонд допомоги українцям зробила королева Великобританії Єлизавета II. Про яку саме суму йдеться, не уточнюють.

Також фінансово фонди, які допомагають нашій країні, підтримали Белла Хадід, Кайя Гербер та інші моделі.