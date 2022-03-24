Более половины детского населения Украины покинули свои дома из-за войны, - ЮНИСЕФ

Более 1,8 млн детей покинули страну и выехали за границу как беженцы. Еще 2,5 млн детей живут теперь в других городах.

Покинуть свои дома из-за войны были вынуждены более половины украинских детей. Речь идет о 4,3 миллионов детей из общего количества детского населения — 7,5 миллионов, сообщает ЮНИСЕФ.

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В организации отмечают, что российская агрессия спровоцировала одно из самых быстрых массовых перемещений детей со времен Второй мировой войны.

"Это мрачная веха, которая может иметь длительные последствия для следующих поколений. Безопасность, благополучие детей и доступ к основным услугам находятся под угрозой непрерывного ужасного насилия", – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Из-за войны в Украине более 450 тыс. детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в дополнительном питании.

Погибли в результате военных действий с ВС РФ с 24 февраля 128 украинских детей, ранения получили 172 ребенка.

Статистика показывает, что российские военные в день убивают примерно птеро детей в Украине.

Напомним, в УЕФА решили помочь украинским детям, которым направят миллион евро в рамках помощи в условиях войны.