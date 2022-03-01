УЄФА виділить мільйон євро допомоги українським дітям

В УЄФА вирішили допомогти дітям в Україні, оскільки вважають, що вони є максимально вразливими під час війни.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виділить один мільйон євро для допомоги українським дітям, які потрапили до зони ризику через вторгнення агресора. Також союз має намір надати допомогу дітям-біженцям у сусідніх країнах, ідеться в офіційному Instagram організації.

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Зазначається, що сто тисяч євро буде направлено на потреби дітей і біженців у Молдові.

В УЄФА повідомили, що діти є вкрай вразливими під час конфліктів, і обов'язок організації — допомогти захистити їхні основні права та здоров'я.

"Завдяки солідарності європейського футболу та підтримці наших партнерів ми зможемо надати частину допомоги, якої діти в Україні та в сусідніх країнах гостро потребують", — цитує пресслужба голову УЄФА та голови дитячого фонду організації Александра Чеферіна.

Дитячий фонд УЄФА був створений і розпочав свою діяльність у квітні 2015 року.

Нагадаємо, ФІФА й УЄФА усунули збірну Росії та російські клуби від участі в усіх міжнародних турнірах.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку в Європарламенті 1 березня, розповів євродепутатам, що через атаку російських військ за п'ять днів війни загинуло 16 українських дітей.