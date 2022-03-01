"16 дітей ти вбив!" Зеленський розповів Європарламенту про трагедію України (відео)

Глава держави говорив без заздалегідь підготовленого тексту та повідомив, що майже не має часу на діалог через постійні обстріли.

Президент Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку перед членами Європарламенту 1 березня. У своєму виступі він згадав злочини російських військових, які є актуальними в країні сьогодні.

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Також він закликав партнерів схвалити членство нашої країни у Євросоюзі.

"Є вираз — український вибір Європи. Це те, чого ми прагнемо і куди йдемо. І сьогодні важливо, щоб у вас там звучало: Україна — це вибір Європи", — заявив президент.

Також глава держави нагадав, що дві крилаті ракети РФ вдарили по Харкову.

"Це місто, у якому яскрава та розумна молодь — там найбільше ВНЗ в Україні… Уявіть собі, вранці дві крилаті ракети вдарили у площу Свободи. Десятки жертв, ось така ціна свободи", — зазначив Зеленський, звертаючись до друзів України в Європарламенті.

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Зеленський заявив про втрати серед мирного населення через бойові дії, зокрема про 16 загиблих дітей.

"Знову Путін скаже — це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють, на яких ракетах? Може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!" — вигукнув Зеленський.

"Ми боремося за виживання — це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб стати рівноправним членом Європи… З нами ЄС буде точно міцнішим, без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми — як мінімум такі ж, як і ви. Доведіть, що ви – разом із нами. Що нас не відпускаєте, що ви – справді європейці. Тоді життя переможе смерть, а світло – пітьму”, – підсумував президент України.

Нагадаємо, що ЄС готується у прискореному темпі розглянути заявку від України на вступ.

Ще повідомлялося, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у своєму відеозверненні заявив, що Угорщина підтримує прискорений вступ України до ЄС