Ще один крок до ЄС: Угорщина підтримала прискорений вступ України в Євросоюз

За словами глави МЗС Угорщини, його країна закликає Брюссель поставити питання щодо прийняття України в ЄС на порядок денний.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у своєму відеозверненні заявив, що Угорщина підтримує пришвидшений вступ України до ЄС, повідомляє Європейська правда.

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"Після того, як прибалтійські країни, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія та Словенія виступили зі спільною ініціативою надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС і розпочати переговори про вступ якнайшвидше, я заявляю, що Угорщина підтримує цю ініціативу, ми закликаємо Брюссель поставити це питання на порядок денний", — сказав Петер Сіярто.

За словами глави МЗС Угорщини, його країна також підтримує будь-які прагнення для припинення війни в Україні.

"Чим швидше настане мир, тим менше людей загине і тим менше людей будуть змушені стати біженцями", — сказав Сіярто.

Нагадуємо, що ЄС готується у прискореному темпі розглянути заявку від України на вступ.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно прийняти в Євросоюз. Адже наша країна вже міцно пов'язана з ЄС і блок хоче її вступу.

Фокус також писав про те, що згідно з опитуванням, яке провела група "Рейтинг", вступ в ЄС та НАТО підтримують дві третини українців. Показники підтримки євроатлантичних устремлінь України виявилися найвищими за її історію.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство у Європейському Союзі.