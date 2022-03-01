Ще один крок до ЄС: Угорщина підтримала прискорений вступ України в Євросоюз
За словами глави МЗС Угорщини, його країна закликає Брюссель поставити питання щодо прийняття України в ЄС на порядок денний.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у своєму відеозверненні заявив, що Угорщина підтримує пришвидшений вступ України до ЄС, повідомляє Європейська правда.
"Після того, як прибалтійські країни, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія та Словенія виступили зі спільною ініціативою надати Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС і розпочати переговори про вступ якнайшвидше, я заявляю, що Угорщина підтримує цю ініціативу, ми закликаємо Брюссель поставити це питання на порядок денний", — сказав Петер Сіярто.
За словами глави МЗС Угорщини, його країна також підтримує будь-які прагнення для припинення війни в Україні.
"Чим швидше настане мир, тим менше людей загине і тим менше людей будуть змушені стати біженцями", — сказав Сіярто.
Нагадуємо, що ЄС готується у прискореному темпі розглянути заявку від України на вступ.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно прийняти в Євросоюз. Адже наша країна вже міцно пов'язана з ЄС і блок хоче її вступу.
Фокус також писав про те, що згідно з опитуванням, яке провела група "Рейтинг", вступ в ЄС та НАТО підтримують дві третини українців. Показники підтримки євроатлантичних устремлінь України виявилися найвищими за її історію.
28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство у Європейському Союзі.