Вступ до ЄС та НАТО підтримують дві третини українців, — опитування "Рейтингу"

Показники підтримки євроатлантичних устремлінь України виявилися найвищими за всю її історію, більшість також підтримує вихід із Мінських угод, якщо Росія визнає "ЛНР" та "ДНР".

Соціологічна група "Рейтинг" 16-17 лютого 2022 року провела опитування, чи українці підтримують вступ України до НАТО. Позитивно відповіли 62% опитаних, тоді як 30% ставляться до такої ідеї негативно, повідомляє соціологічна група "Рейтинг".

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За останні два місяці рівень підтримки українців вступу до Північноатлантичного Альянсу зріс, показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО найвищий за всю історію. Наприкінці 2021 року вступ до Альянсу підтримували 55-58% опитаних.

[ + – ] Результати опитування щодо НАТО

Вступ до Євросоюзу підтримали 68%, не підтримали – 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці виріс і досяг найвищої історії досліджень з 2013 року показника.

Ідея інтеграції України в західні структури має більшу підтримку серед респондентів заходу та центру країни, меншу – півдня. На сході кількість прихильників вступу до НАТО менша, ніж кількість противників.

Щодо вступу до ЄС у східних регіонах спостерігають паритет противників і прихильників. За останні кілька років у вікових демографічних групах спостерігають відсутність значних різниць щодо оцінки зовнішньополітичного вектора України.

[ + – ] Результати опитування щодо вступу до ЄС

В електоральних сегментах відчутно переважає неприйняття вступу України до західних структур серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" та партії Мураєва "Наші". Серед виборців інших політичних сил більшість позитивно висловлюються за вступ України як до ЄС, так і до НАТО.

На запитання, чи має Україна вийти з Мінських угод, якщо Росія визнає так звані ДНР та ЛНР незалежними державами, позитивно відповіли 55% опитаних, 24% – проти, 21% – не визначилися щодо цього.

За вихід із Мінських угод у зазначених умовах виступає відносна більшість населення, незалежно від регіону проживання та віку.

Відносна більшість опитаних виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" та "Наші" або проти виходу з Мінських домовленостей, або вагаються з відповіддю.

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