США не тиснутимуть на Україну щодо вступу в НАТО, – Білий дім

Україна має право на суверенітет, територіальну цілісність і свободу визначати зовнішньополітичний курс, заявили американські чиновники.

США не тиснутимуть на Україну й інші країни, щоб вони вступали в НАТО. Про це сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 15 лютого, який транслювали у Twitter.

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Усі держави мають право на суверенітет, територіальну цілісність і свободу визначати зовнішньополітичний курс, вважає Псакі.

"Сполучені Штати ніколи не чинитимуть тиск на будь-яку країну, щоб вона приєднувалась або не приєднувалася до Альянсу. Це залежить від їхнього рішення та інших членів НАТО", — пояснила вона.

Віра в силу в дипломатії

Прессекретарка Білого дому наголосила на відсутності загроз України та Штатів для РФ.

"Ми працюємо над тим, щоб зупинити ескалацію і запобігти війні. Двері в дипломатію завжди повинні бути відчинені, ми завжди повинні шукати можливості для деескалації", — продовжила вона.

За словами Псакі, американська сторона поки що не може оголосити про нові контакти президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена.

[ + – ] Зустріч Путіна та Байдена поки що не планується

Нагадаємо, що Байден 15 лютого називав дипломатію найкращим варіантом вирішення військової кризи навколо України. За його словами, Штати братимуть участь у новій війні, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Президент США зробив звернення за 4,5 години до "вторгнення Росії", про яке писали британські таблоїди The Sun і The Mirror із посиланням на інформацію від розвідників. Атака Росії мала розпочатися о 3:00 16 лютого з ракетних ударів і просування танків.

Україна 15 лютого надіслала в НАТО запит про надання допомоги в разі "масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру". Допомога враховувала постачання автомобілів, автокранів, засобів розмінування, медикаментів, спорядження для рятувальників, спецмашин радіаційної та хімічної розвідки й інше обладнання.