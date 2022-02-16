США не тиснутимуть на Україну щодо вступу в НАТО, – Білий дім
Україна має право на суверенітет, територіальну цілісність і свободу визначати зовнішньополітичний курс, заявили американські чиновники.
США не тиснутимуть на Україну й інші країни, щоб вони вступали в НАТО. Про це сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 15 лютого, який транслювали у Twitter.
Усі держави мають право на суверенітет, територіальну цілісність і свободу визначати зовнішньополітичний курс, вважає Псакі.
"Сполучені Штати ніколи не чинитимуть тиск на будь-яку країну, щоб вона приєднувалась або не приєднувалася до Альянсу. Це залежить від їхнього рішення та інших членів НАТО", — пояснила вона.
Віра в силу в дипломатії
Прессекретарка Білого дому наголосила на відсутності загроз України та Штатів для РФ.
"Ми працюємо над тим, щоб зупинити ескалацію і запобігти війні. Двері в дипломатію завжди повинні бути відчинені, ми завжди повинні шукати можливості для деескалації", — продовжила вона.
За словами Псакі, американська сторона поки що не може оголосити про нові контакти президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена.
Нагадаємо, що Байден 15 лютого називав дипломатію найкращим варіантом вирішення військової кризи навколо України. За його словами, Штати братимуть участь у новій війні, якщо РФ вторгнеться в Україну.
Президент США зробив звернення за 4,5 години до "вторгнення Росії", про яке писали британські таблоїди The Sun і The Mirror із посиланням на інформацію від розвідників. Атака Росії мала розпочатися о 3:00 16 лютого з ракетних ударів і просування танків.
Україна 15 лютого надіслала в НАТО запит про надання допомоги в разі "масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру". Допомога враховувала постачання автомобілів, автокранів, засобів розмінування, медикаментів, спорядження для рятувальників, спецмашин радіаційної та хімічної розвідки й інше обладнання.