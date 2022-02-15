Україна просить НАТО направити їй допомогу на випадок "масштабних надзвичайних ситуацій"

Україна направила офіційний запит щодо надання спецмашин, рятувального обладнання, медикаментів, засобів розмінування та іншого спорядження.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій направила офіційний запит до НАТО щодо надання допомоги на випадок "масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру", які можуть торкнутися мирного населення країни. Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

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"15 лютого 2022 року відповідно до зазначених процедур Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи (EADRCC) отримав запит щодо міжнародної допомоги від України", — сказано в повідомленні.

У своєму офіційному запиті ДСНС України підготувала орієнтовний перелік предметів першої потреби. Перелік складається із 78 пунктів.

Серед іншого, Україна просить міжнародних партнерів надати їй автомобілі, автокрани, засоби розмінування, медикаменти, тягачі, вантажівки, спорядження для рятувальників, спецмашини радіаційної та хімічної розвідки, пожежне обладнання, засоби фільтрації води, засоби зв'язку, костюми біозахисту та інше спорядження.

EADRCC закликає членів Альянсу, які можуть виконати цей запит, відповісти Україні "будь-яким доступним засобом зв'язку".

Як раніше повідомляв Фокус, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував передачу Україні летального озброєння на 6,1 млн доларів США.

Серед іншого, Україні нададуть:

кулемети

пістолети

снайперські гвинтівки

1,5 млн патронів

карабіни

супроводжувальне обладнання.

Нагадаємо, за даними британських таблоїдів The Sun і Mirror, які посилаються на джерела в розвідці США, повномасштабне вторгнення РФ в Україну заплановане на 3-у годину ночі 16 лютого. Атака нібито може розпочатися з ракетних ударів по військових та урядових будівлях, після чого російські танки перетнуть державний кордон України.