Украина просит НАТО направить ей помощь на случай "масштабных чрезвычайных ситуаций"

Украина направила официальный запрос о предоставлении спецмашин, спасательного оборудования, медикаментов, средств разминирования и другого снаряжения.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям направила официальный запрос в НАТО об оказании помощи на случай "масштабных чрезвычайных ситуаций различного характера", которые могут затронуть мирное население страны. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

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"15 февраля 2022 года в соответствии с указанными процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос о международной помощи от Украины", — сказано в сообщении.

В своем официальном запросе ГСЧС Украины подготовила ориентировочный список предметов первой необходимости. Перечень состоит из 78 пунктов.

Среди прочего Украина просит международных партнеров предоставить ей автомобили, автокраны, средства разминирования, медикаменты, тягачи, грузовики, снаряжение для спасателей, спецмашины радиационной и химической разведки, пожарное оборудование, средства фильтрации воды, средства связи, костюмы биозащиты и другое снаряжение.

EADRCC призывает членов Альянса, которые могут выполнить этот запрос, ответить Украине "любым доступным средством связи".

Как ранее сообщал Фокус, премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал передачу Украине летального вооружения на 6,1 млн долларов США.

Среди прочего Украине предоставят:

пулеметы

пистолеты

снайперские винтовки

1,5 млн патронов

карабины

сопровождающее оборудование.

Напомним, по данным британских таблоидов The Sun и Mirror, которые ссылаются на источники в разведке США, полномасштабное вторжение РФ в Украину запланировано на 3 часа ночи 16 февраля. Атака якобы может начаться с ракетных ударов по военным и правительственным зданиям, после чего российские танки пересекут государственную границу Украины.