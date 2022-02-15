Пулеметы, винтовки и пистолеты: какое оружие передаст Канада Украине (фото)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выделил $6,1 млн для передачи летального оружия нашей стране. В рамках поставок ожидаются также патроны и штурмовые винтовки.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал передачу Украине летального вооружения на 6,1 млн долларов США. Об этом сообщается на правительственном сайте Канады.

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Как заявил канадский премьер, цель передачи — поддержка Украины и отказ от усиления агрессии России. Выделенные средства пойдут на военную помощь. Украине передадут:

пулеметы

пистолеты

снайперские винтовки

1,5 млн патронов

карабины

сопровождающее оборудование

"После бесед с нашими украинскими партнерами, в том числе во время моей недавней поездки в Украину, Канада санкционировала предоставление оборонительного оружия для оказания помощи Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности. Я остаюсь в тесном контакте с моим украинским коллегой министром Резниковым, и вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищает себя от необоснованной агрессии России", — заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Указывается, что с 2014 года Канада передала Украине более 890 млн долларов для поддержки безопасности и реформ в Украине. Канадские инструкторы за более 700 курсов обучили свыше 33 тысяч украинских военных и сотрудников СБУ. В рамках нынешних программ на 16 млн долларов Канада финансирует различные проекті в секторе безопасности и обороны.

Какое оружие может передать Канада?

По оценке издания Defense Express, Украина может получить штурмовые винтовки С8 калибра 5,56 с голографическим прицелом.

[ + – ] Colt C8

В качестве пулеметов могут передать С6 калибра 7,62 мм от компании FN Herstal. Их разработали в Бельгии, но их производят по лицензии в Канаде. Скорострельность пулемета составляет 750-1100 выстрелов в минуту.

[ + – ] Пулемет FN Herstal

Под снайперскими винтовками вероятна передача PGW C14 Timberwolf, которые используют украинские бойцы во время миссий UNIFIER. Ее эффективная дальность стрельбы составляет 1,5 км, а калибр .338LapuaMagnum. Вес винтовки составляет 7,1 кг.

Напомним, Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу, которое призывает мировые страны помочь Украине оружием.

Ранее сообщалось, что Сухопутная армия хочет получить ракетное вооружение с дальностью поражения до 500 км.