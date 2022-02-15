Санкции против России и помощь с оружием: ВР приняла обращение к международному сообществу

Большинство народных депутатов поддержали постановление на фоне возможного военного вторжения России в Украину.

Верховная Рада Украины приняла обращение к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, Европейскому парламенту и другим международным организациям для предоставления оборонительного оружия и ужесточения новых санкций против России. Кроме того, согласно проекту, Верховная Рада призвала Россию отвести свои войска от украинской границы, вывести их с ОРДЛО и Крыма, прекратить военно-морские учения в морских акваториях и снять морскую блокаду. За соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Народные депутаты утвердили обращение, в котором говорится о том, что Украина осуждает военную агрессию России против Украины, а также агрессивную политику, ультимативную риторику, шантаж и угрозы. Кроме того, в документе подчеркнули, что РФ грубо нарушила международное право и Будапештский меморандум, в котором Москва гарантировала уважать границы Украины. Также Украина поблагодарила международных партнеров за экономическую, дипломатическую, финансовую и военную поддержку и подтвердила стремление к мирному процессу в решении войны на Донбассе. Киев в праве сам утверждать договоренности по безопасности, в том числе военные альянсы.

В обращении Рада призвала:

Продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, а также решение конфликта с Россией дипломатическим путем.

Ужесточить санкции против России.

Увеличить и ускорить процесс предоставления Украине комплексной помощи, в том числе военной.

Продолжать оказывать политическую поддержку Украине.

Осудить действия российской власти, которые направлены на расширения военной и гибридной агрессии против Украины.

Остановить российские военно-морские учения в морских акваториях и снять преграды для морской торговли.

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Напомним, Зеленский пообещал канцлеру Германии Шольцу законопроект об особенном статусе Донбасса и выборах в ОРДЛО. Шольц заявил, что законопроект должен появиться в скором времени "для дискуссии". По его словам, ЕС стремится предотвратить эскалацию вооруженного конфликта, а в случае продолжения военной агрессии России против Украины, Москву ждут экономические и политические последствия.

В России заявили, что не собираются вторгаться в Украину, если их не спровоцируют к этому. Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Москва имеет право на "контратаку", чтобы защитить граждан России на востоке Украины.