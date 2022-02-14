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Зеленский пообещал предоставить Шольцу законопроект об особом статусе Донбасса (видео)

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Зеленский пообещал Шольцу законопроект об особом статусе Донбасса

Канцлер Германии отметил, что ЕС стремится предотвратить эскалацию вооруженного конфликта, и в случае продолжения агрессии Россию ждут политические и экономические последствия.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставить законопроект об особом статусе Донбасса и выборах в ОРДЛО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Киеве, который проходил 14 февраля.

По его словам, в ходе двухсторонней встречи украинский президент Владимир Зеленский заверил его, что в скором времени Киев предоставит "для дискуссии" законопроект об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов в ОРДЛО.

Германия, как утверждает Олаф Шольц, обеспокоена ситуацией на границе Украины, где Россия продолжает концентрировать десятки тысяч своих военнослужащих.

"Дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой геостратегические, политические и экономические последствия для России. Наша общая цель — предотвращение эскалации. Ради этого мы работаем на всех уровнях. Очень важны прямые переговоры Киева и Москвы. Мы готовы к серьезному диалогу с Россией относительно вопрос европейской безопасности. НАТО и США предоставили России конкретные предложения, которые мы поддерживаем, и сейчас мы ожидаем ответа от России", — продолжил канцлер Германии в ходе брифинга.

Олаф Шольц также призвал Россию воспользоваться инициативой о продолжении мирного диалога и вновь пригрозил Кремлю санкциями, если Москва снова "нарушит территориальную целостность Украины".

Зеленский пообещал Шольцу предоставить законопроект об особом статусе Донбасса

Стоит отметить, что в ходе совместного брифинга Владимир Зеленский призвал европейских союзников поддержать полноправное членство Украины в Евросоюзе. Помимо этого, украинский лидер выступил за введение превентивных санкций против России, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение армии РФ.

Ранее сообщалось, что 14 февраля в Киеве проходила двухсторонняя встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, в ходе которой политики обсуждали экономические вопросы, военную агрессию со стороны РФ и санкции, которые могут ввести против Москвы в случае полномасштабного вторжения в Украину.