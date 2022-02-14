"Рассчитываем на поддержку членства Украины в ЕС", — Зеленский после встречи с Шольцом

Обсуждая возможное вторжение армии РФ в Украину, президент призвал страны Запада ввести превентивные санкции против Кремля.

Украина является надежным союзником и настоящим форпостом демократии в регионе на фоне возможного вторжения РФ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

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По его словам, Украина на сегодняшний день нуждается в усиленной поддержке стран Евросоюза в условиях военной агрессии со стороны России.

В ходе двухсторонней встречи, которая проходила 14 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил Владимира Зеленского, что Германия признает территориальную целостность и суверенитет нашей страны в международно признанных границах.

"Мы обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования (войны на Донбассе — ред.). За короткое время нам удалось провести два раунда переговоров советников глав "Нормандской четверки". Важно, что мы с Шольцом разделяем общее видение относительно мирного отхода, и ожидаем, что в ближайшее время договоримся о новом саммите в "Нормандском формате". Для нас важно, что перед тем, как ехать в Россию, глава правительства Германии провел переговоры в Киеве, и мы ценим это проявление солидарности. Безопасность Украины — безопасность Европы, и лишь общими усилиями мы сможем найти пути, как защитить наш общий дом", — продолжил глава государства.

На сегодняшних переговорах, как отметил Владимир Зеленский, также обсуждали вопрос введения комплексного пакета санкций против России из-за возможного вторжения в Украину, которое можно предотвратить применением превентивных ограничений.

Газопровод "Северный поток-2" глава государства назвал геополитическим оружием и заявил, что Киев нуждается в энергетических гарантиях безопасности.

"Для Украины очень важно, что наши партнеры твердо стоят на позиции политики открытых дверей НАТО. Рассчитываем на поддержку полноправного членства Украины в Евросоюзе", — добавил Владимир Зеленский на совместном брифинге.

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Напомним, в понедельник, 14 февраля, в Киеве проходила двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который прибыл в Украину с рабочим визитом.

13 февраля Владимир Зеленский проводил телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. В ходе беседы президенты двух стран обсуждали возможное вторжение армии РФ и пакет санкций, который будет введен в отношении Москвы в случае эскалации конфликта.