Быстрый ответ США: Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае вторжения России

Президент Украины обсудил с американским лидером безопасность, экономику и санкции. В Белом доме говорят о важности сдерживания РФ и дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский около часа говорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Об этом глава государства написал в Twitter.

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"Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии", – отметил он.

Подробности разговора Зеленский обещал предоставить позже.

В Белом доме раскрыли некоторые детали переговоров лидеров двух стран. Байден подтвердил поддержку Украины и пообещал "быстрый и решительный ответ" США на любую дальнейшую агрессию РФ.

"Два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины", – сказано в сообщении.

Что предшествовало беседе Байдена и Зеленского?

За день до разговора с Зеленским 12 февраля Байден общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент США анонсировал серьезные санкции, если Путин вторгнется в Украину.

Байден 11 февраля призывал американских граждан срочно покинуть Украину.

[ + – ] Байден предупреждал Путина о санкциях Фото: Sputnik

Зеленский до разговора с Байденом 13 февраля созванивался с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Во время беседы они говорили о безопасности и о том, что Украина не поддастся на провокации.

Диалог президентов Украины и Соединенных Штатов прошел в условиях военной напряженности. Российское командование продолжает свозить технику к границам с Украиной. По данным исследователей Conflict Intelligence Team, 1-я гвардейская танковая армия перебрасывает эшелоны с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и танками Т-80У.