Россия перебрасывает к Украине 1-ю гвардейскую танковую армию, – исследователи CIT (фото, видео)

Исследователи Conflict Intelligence Team подтвердили перевозку военной техники по железной дороге с полигона под Воронежем. Танки заметили в 15 километрах от границы с Украиной.

Командование 1-й гвардейской танковой армии (1 гв. ТА) России перебрасывает дополнительную технику к границе с Украиной. Об этом сообщила группа исследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) в Telegram.

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CIT предоставила несколько видео доставки военной техники по железной дороге. На одном из них от 11 февраля можно разглядеть эшелон с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и танками Т-80У, которые состоят на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии (4 гв. тд.) 1 гв. ТА.

"С площадки выезжает пустой танковый транспортер. Это говорит о том, что технику привозят на станцию, а не увозят", – отметила группа.

Танки Т-80У 4 гв. тд заметили на поездах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области, в 15 километрах от границы с Украиной.

Специалисты проверили железнодорожные базы данных и выяснили, что эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4 гв. тд.

"Это свидетельствует о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, помимо той, что уже находилась на полигоне под Воронежем", – говорится в сообщении.

[ + – ] Танки свозили из полигона под Воронежем Фото: Conflict Intelligance Team

В Алексеевке Белгородской области также заметили эшелон, который отправили со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада 1 гв. ТА.

Переброска сил 1 гв. ТА к границе напомнила CIT замеченную недавно передислокацию элементов 41-й общевойсковой армии из Смоленской на юг Брянской области.

"Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева", – заключили эксперты.

Указ о формировании 1-й гвардейской танковой армии президент России Владимир Путин подписал в 2014 году. Это единственная танковая армия в составе вооруженных сил РФ. В 2016-м году в ее составе сформировали и ввели в строй 423-й гвардейский мотострелковый Ямпольский полк и 1-й гвардейский танковый Чертковский полк, а в 2018-м – 6-й инженерно-саперный полк.

Напомним, что исследовали CIT сообщали о переброске к границе с Украиной военной техники, которая относится к 41-й общевойсковой армии. Между Смоленской и Брянской областями заметили автоколонны с гаубицами Мста-Б, тягачами КАМАЗ "Медведь" и грузовиками "Урал-4320" и БТР-82.

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