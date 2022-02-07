Все ближе к границе. Россия перебрасывает 41-ю армию и Росгвардию к Украине (видео)

Исследователи Conflict Intelligence Team предполагают, что РФ может начать наступление на Украину с Черниговской области с продвижением на Киев.

Исследователи из независимой группы Conflict Intelligence Team обнаружили переброску российских войск из базы в Ельне ближе к границе Украины. Об этом сообщается в их телеграм-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Указывается, что французские журналисты побывали в Клинцах и Климово Брянской области, что в 45 и 13 км от границы с Украиной соответственно. В них были сняты кадры стягивания российской техники. Несмотря на то, что обустройство стоянок российских войск началось еще в прошлом году, работы там возобновилось. Туда прибывает новая техника и личный состав.

[ + – ] Репортаж французских журналистов

На видео журналистов были замечены военные грузовики с кодами 76 и 87, что соответствует Центральному военному округу. Техника относится к 41-й общевойсковой армии. Она находилась в Ельне (Смоленская область). Однако пользователь Твиттера @danvan71 заметил, что Ельнинский лагерь практически опустел, а вот в палаточном городке активность наоборот повысилась.

[ + – ] Полевой лагерь российских войск в Смоленскую область возле Ельни

Между Смоленской областью и Брянской замечены автоколонны с гаубицами Мста-Б, тягачами КАМАЗ "Медведь" и грузовиками "Урал-4320" и БТР-82. Вероятнее всего, техника следует в Брянскую область.

[ + – ] Войска Центрального округа

Также есть доказательства переброски техники из Ельни по железной дороге с БМП-2, на которых закрашены бортовые номера. Предположительный пункт назначения Новозыбков в Брянской области.

В совокупности, данные журналистов, видео с автоколоннами и эшелонами на железной дороге позволяют предположить, что Россия перебрасывает 41-ю армию из Ельни к границе с Черниговской областью. Это также подтверждает источник исследователей, знакомый с ситуацией в Ельнинском лагере.

Переброска сил Росгвардии к Украине

Также в репортаже французских журналистов France Télévisions замечен автозаправщик, закрепленный за Росгвардией, а также БТР из Войск национальной гвардии (часть Росгвардии). Была зафиксированы "Уралы" и "Звезда-В", состоящих на вооружении в ВНГ.

[ + – ] Войска Росгвардии

Присутствие сил ВНГ вместе с армиями 41-й и 20-й армиями говорит о том, что наступление может начаться из Брянской области в сторону Чернигова с возможным захватом Киева, утверждают исследователи.

[ + – ] Части Войск национальной гвардии

Напомним, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что РФ готовы захватить Киев. Немецкое издание Bild также опубликовали планы Путина по захвату украинских городов с созданием марионеточной Верховной Радой и правительством.