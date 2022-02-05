Марионеточная Рада и Союзное государство: Bild раскрыл планы Путина по захвату Украины

По данным СМИ, после уничтожения украинских войск, РФ начнет захватывать города при помощи агентов и вербовать политиков. Это может произойти уже в феврале.

Россия подготовила планы по превращению Украины в марионеточное государство в результате военного вторжения. Об этом пишет немецкая газета-таблоид Bild, ссылаясь на отчеты разведывательной службы.

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Осада украинских городов и "пробуждение" агентов

Как пишут журналисты, первым делом армия РФ собирается разбить украинских военных в полевых условиях, чтобы подобраться к крупным городам. После осады активизируются агентурные ячейки и "лояльные Путину" политики, туда прибудут агенты спецслужб для создания пророссийского руководства, задачей которого будет уговорить население сдаться на милость оккупантов.

Дальше агентам предстоит устранить все угрозы, захватить объекты стратегической инфраструктуры, завербовать побольше украинцев и поставить подконтрольных руководителей. Владимир Путин планирует использовать такую практику, пока все крупные города не перейдут под контроль Российской Федерации "мирным путем".

[ + – ] Российские войска на карте Фото: bild.de

"Народная Рада" и марионеточное правительство

Вторым этапом плана станет создание так называемой "Народной Рады" — марионеточного парламента, который призван заменить легитимный. Как считает разведка, в этот орган назначат "представителе", заранее отобранных российскими спецслужбами. На основе "Народной Рады" будет сформировано "резервное правительство", которое будет полностью подчиняться Москве.

Такие политические манипуляции должны придать захвату власти "видимость демократии" и законности. Их планируют поддержать масштабной пропагандой со стороны пророссийских СМИ в Украине и на Западе. Лояльные "эксперты" должны оправдывать захват страны и русификацию населения.

Всех несогласных — в лагеря

Фиктивное правительство должно объявить чрезвычайное положение и создать места для содержания всех несговорчивых украинцев. В отчете разведслужбы упоминается, что россияне уже составляют списки людей, которых следует отправить в лагеря. Российские и новосозданные оккупационные спецслужбы будут терроризировать оставшееся население, пока полностью не сломят сопротивление режиму. Образцом для подавления может послужить разгон протестов в Беларуси в 2020 году.

"Для России успех всей кампании зависит от контроля над завоеванными территориями, обеспечения подлинной капитуляции украинского народа и получения признания и легитимности от вновь созданной власти", — цитирует Bild разведчиков.

[ + – ] Маршрут переброски российских войск в Украину Фото: bild.de

"Союзное государство" в лучших традициях СССР

Карманным "правителям" Украины поручат создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России. Окончательной целью Владимира Путина является формирования "Союзного государства" по советской модели, состоящего из Украины, Беларуси и России.

По информации таблоида, правительство РФ сейчас прорабатывает детали плана в сотрудничестве с ФСБ и уже подготавливает группы завербованных агентов к эскалации. Владимир Путин поставил перед спецслужбами задачу вербовать украинских политиков и "устранять противников Кремля".

Вторжение РФ в Украину может начаться уже в феврале

Bild сообщает, что вторжение начнется в феврале или в марте, "если Путине не передумает". Отчет разведки гласит о большой вероятности вторжения в ближайшее время, основываясь на полученных планах. Такое же мнение разделяет военный эксперт Роберт Ли из Королевского колледжа в Лондоне.

"У России, вероятно, будет большая часть вооруженных сил, которые она планирует развернуть в течение недели, и затем она может обострить ситуацию в краткосрочной перспективе, если захочет", — заявил аналитик.

Финский военный обозреватель Петри Мякеля считает, что у России давно есть необходимые силы для проведения "ограниченной операции на месте". По его словам, на последнем этапе развертывания у российских военных заметили колоссальное количество ресурсов, включая боеприпасы и сложные системы.

Ранее писали, что вторжение России в Украину приведет к глобальному кризису продовольствия. В случае полномасштабных военных действий страна не сможет поставлять зерно в страны Ближнего Востока и Африку, которые очень в нем нуждаются.