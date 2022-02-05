Маріонеткова Рада та Союзна держава: Bild розкрив плани Путіна щодо захоплення України

За даними ЗМІ, після знищення українських військ РФ почне захоплювати міста за допомогою агентів і вербувати політиків. Це може статися вже у лютому.

Росія підготувала плани щодо перетворення України на маріонеткову державу внаслідок військового вторгнення. Про це пише німецька газета-таблоїд Bild, посилаючись на звіти розвідувальної служби.

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Облога українських міст та "пробудження" агентів

Як пишуть журналісти, насамперед армія РФ збирається розбити українських військових у польових умовах, щоб підібратися до великих міст. Після облоги активізуються агентурні осередки та "лояльні Путіну" політики, туди прибудуть агенти спецслужб для створення проросійського керівництва, завданням якого вмовити населення здатися на милість окупантів.

Далі агентам доведеться усунути всі загрози, захопити об'єкти стратегічної інфраструктури, завербувати більше українців та поставити підконтрольних керівників. Володимир Путін планує використати таку практику, доки всі великі міста не перейдуть під контроль Російської Федерації "мирним шляхом".

[ + – ] Російські війська на карті Фото: bild.de

"Народна Рада" та маріонетковий уряд

Другим етапом плану стане створення так званої "Народної Ради" — маріонеткового парламенту, який має замінити легітимний. Як вважає розвідка, до цього органу призначать "представника", заздалегідь відібраного російськими спецслужбами. На основі "Народної Ради" буде сформовано "резервний уряд", який повністю підпорядковуватиметься Москві.

Такі політичні маніпуляції мають надати захопленню влади "видимість демократії" та законності. Їх планують підтримати масштабною пропагандою з боку проросійських ЗМІ в Україні та Заході. Лояльні "експерти" мають виправдовувати захоплення країни та русифікацію населення.

Усіх незгодних — у табори

Фіктивний уряд має оголосити надзвичайний стан та створити місця для утримання всіх незговірливих українців. У звіті розвідслужби згадується, що росіяни вже складають списки людей, яких слід відправити до таборів. Російські та новостворені окупаційні спецслужби тероризуватимуть населення, поки повністю не зламають опір режиму. Зразком для придушення може бути розгін протестів у Білорусі в 2020 році.

"Для Росії успіх усієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, забезпечення справжньої капітуляції українського народу та отримання визнання та легітимності від новоствореної влади", — цитує Bild розвідників.

[ + – ] Маршрут перекидання російських військ в Україну Фото: bild.de

"Союзна держава" у найкращих традиціях СРСР

Кишеньковим "правителям" України доручать створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії. Остаточною метою Володимира Путіна є формування "Союзної держави" за радянською моделлю, що складається з України, Білорусі та Росії.

За інформацією таблоїду, уряд РФ зараз опрацьовує деталі плану у співпраці з ФСБ і вже готує групи завербованих агентів до ескалації. Володимир Путін поставив перед спецслужбами завдання вербувати українських політиків та "усувати супротивників Кремля".

Вторгнення РФ в Україну може розпочатися вже у лютому

Bild повідомляє, що вторгнення розпочнеться у лютому або в березні, "якщо Путіні не передумає". Звіт розвідки говорить про велику ймовірність вторгнення найближчим часом, виходячи з отриманих планах. Таку ж думку поділяє військовий експерт Роберт Лі із Королівського коледжу в Лондоні.

"Росія, ймовірно, матиме більшу частину збройних сил, які вона планує розгорнути протягом тижня, і потім вона може загострити ситуацію в короткостроковій перспективі, якщо захоче", — заявив аналітик.

Фінський військовий оглядач Петрі Мякеля вважає, що Росія давно має необхідні сили для проведення "обмеженої операції на місці". За його словами, на останньому етапі розгортання у російських військових помітили колосальну кількість ресурсів, включаючи боєприпаси та складні системи.

Раніше писали, що вторгнення Росії до України призведе до глобальної кризи продовольства. У разі повномасштабних військових дій країна не зможе постачати зерно до країн Близького Сходу та Африки, які дуже його потребують.