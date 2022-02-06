Российские войска готовы захватить Киев, - бывший министр обороны Украины

Армия России может захватить столицу, но для полномасштабного вторжения у нее пока не хватает сил, заявил Андрей Загороднюк.

В интервью британскому изданию The Guardian, бывший министр обороны Украины (с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года) Андрей Загороднюк заявил, что Россия может сейчас захватить любой город Украины, но, чтобы начать вторжение и оккупацию страны им необходимо 200 тысяч военных, а их пока не видно на границах с Украиной.

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Комментарий Загороднюка британскому изданию последовал за сообщением Белого дома в субботу, 5 февраля, о том, что Россия наращивает свое военное присутствие на границе с нашей страной. По словам американцев Москва уже сконцентрировала не менее 70% необходимых сил для того, чтобы провести крупную военную операцию к середине февраля этого года.

По словам официальных лиц США, в результате атаки российские войска могут захватить Киев и это приведет к гибели или ранению 50 тысяч мирных жителей.

По данным США, россияне разместили возле границ Украины 83 батальонные тактические группы, в каждой из которых числится от 750 до 1000 человек. Количество таких групп увеличилось за с 60 последние 2 недели.

В своем интервью Загоароднюк говорит, что он не верит в неизбежность российского вторжения. По его словам, пока намерения Кремля остаются неясными.

"Если Путин захватит Киев, будет полномасштабная война.Украинская армия будет сражаться. Будет большое сопротивление. Украина не собирается присоединится к России. Это понятно. Если, конечно, у Путина не свое понимание реальности. Будет кровь, санкции. Такая война в Европе сейчас никому не нужна", — говорит Загороднюк.

По словам экс-министра обороны, США поступили правильно, сообщив разведданные о планах России. В четверг, американцы заявили о том, что у них есть доказательства того, что Россия планирует создать фейковое видео, на котором украинские военные нападают первыми, что станет предлогом для вторжения. Подобные заявления о том, что Россия планирует сфабриковать причину нападения на Украину озвучили и в Великобритании. Но Андрей Загороднюк считает, что подобный план выглядит немного необычным, но такое возможно.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия проведет совместные учения с Беларусью на границе с Украиной. Для этого собраны 30 тысяч военных, элитные подразделения спецназа, истребители Су-35 и российские зенитные ракетные комплексы С-400. Сейчас на границе с Украиной находится 135 тысяч российских солдат. Они сконцентрированы возле Донбасса, в Крыму и Приднестровье.

Официальные лица США в субботу заявили, что 14 батальонных тактических групп направляются к границе Украины из других регионов России. В США считают, что Москве необходимо для полномасштабного вторжения от 110 до 130 батальонных тактических групп. Но американцы говорят также о том, что Путин может принять решение о более ограниченном масштабе атаки на Украину.

В США считают, что Россия хочет собрать 150 тысяч военных для вторжения и этого уровня войск Москва достигнет уже в ближайшие 2 недели.

"Россия увеличила численность своих войск в Беларуси. Они готовятся к потенциальному вторжению. Больше всего меня беспокоит Киев", — говорит Загороднюк.

Напоминаем, что РФ перебрасывает АН-2 к границам Украины, которые могут использовать как обманки для ПВО. Так поступил Азербайджан во время Второй Карабахской войны в 2020 году.

Фокус также писал о том, что Великобритания перебросила в Украину более сотни бойцов элитного спецназа. Они будут обучать украинских солдат тонкостям проведения диверсий и борьбы с боевиками.