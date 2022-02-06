Британия перебросила в Украину более сотни бойцов элитного спецназа, — The Mirror

Военные обучают украинских коллег снайперской стрельбе, совершению диверсий и тактике борьбы с боевиками.

Великобритания отправила в Украину более 100 бойцов элитного спецназа в связи с опасениями по поводу неминуемого вторжения России. Ожидается, что они проводят инструктаж для украинских военных по диверсионной деятельности, снайперской стрельбе и тактике борьбы с боевиками. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание Mirror.

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По данным журналистов, в качестве военных инструкторов в Украине работают бойцы подразделений Особой воздушной службы (SAS), Особой лодочной службы (SBS), Полка специальной разведки (SRR) и Группы поддержки спецназа (SFSG).

Издание отмечает, что Британия смогла развернуть на украинской территории большое количество сил, так как они больше не выполняют задачи в Афганистане. Несмотря на то, что SAS и SBS сейчас также базируются в Сирии и Ираке, считается, что численность британских войск там невелика, говорится в публикации.

"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", — заявил источник издания.

Помимо этого около по меньшей мере 1,5 тыс. британских военных на данный момент находятся в Эстонии, которая граничит с Россией.

В то же время издание отмечает, что РФ уже начала оборудовать полевые госпитали неподалеку от границы с Украиной. Журналисты со ссылкой на источники в разведке добавили, что в приграничном регионе находятся врачи, медсестры, также туда доставлены медикаменты, тысячи литров крови и плазмы.

Напомним, ранее СМИ сообщали о подготовке Россией проведения ядерных учений в середине февраля. В Конгрессе США считают, что таким образом РФ хочет продемонстрировать силу перед вторжением в Украину.

В свою очередь немецкая газета Bild со ссылкой на разведданные сообщила, что вторжение России начнется в феврале или в марте, "если Путин не передумает".