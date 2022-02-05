"Зловещий посыл": РФ планирует провести "ядерные учения" в феврале 2022, — Financial Times

По мнению журналистов, учения в РФ с применением ядерного вооружения должны стать предупреждением странам НАТО о невмешательстве Альянса в российско-украинские отношения.

В Конгрессе США полагают, что Российская Федерация в ближайшее время планирует провести военные учения с использованием ядерного оружия. Об этом сообщает Financial Times.

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По данным издания, подобные учения будут проведены в качестве предупреждения странам Североатлантического альянса, чтобы исключить вмешательство НАТО в случае вторжения РФ в Украину.

"О планах Путина провести ядерные учения рассказали председатель Комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс 4 февраля во время выступления в Палате представителей за закрытыми дверями", — пишет Financial Times.

Российские учения с испытанием запуска баллистических ракет наземного и морского базирования, а также из воздуха обычно проходят осенью, но в этом году Кремль хочет провести учения в средине февраля. Конгрессмены считают, что такое решение связано с демонстрацией силы перед вторжением в Украину.

"Проведение учений, совпадающих с вторжением, станет мощным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил Москвы", — отмечает издание.

Эксперт по ядерному оружию из Гудзонского института в Вашингтоне Ребекка Гайнрихс считает, что подобные шаги со стороны Москвы могут стать "невероятно провокационным и зловещим посылом", если за ними последует полномасштабные военные действия против Украины.

Издание отмечает, что на данный момент Россия обладает ядерным потенциалом, который состоит из 4500 ядерных боеголовок. Стоит отметить, что по данным ряда СМИ, этот показатель может достигать до 6400 ядерных боеголовок. В то же время издание Sipri опубликовала сравнительную таблицу военного потенциала стран ядерного клуба. По этим данным РФ обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире, который в 2021 насчитывал в общей сложности 6255 боеголовок.

Ранее сообщалось, что представитель МИД РФ Владимир Ермаков заявил о привлечении стран-членов НАТО к отработке применения ядерного оружия по России. По его словам, НАТО разместило около 200 авиабомб семейства В61 в 5 странах Альянса, которые не обладают ядерным оружием.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении заявил, что в случае, если ядерные державы не придут к соглашениям, в мире может начаться третья мировая война, которую планета не переживет.