В РФ заявили об отработке НАТО ядерных ударов по территории России

По словам Владимира Ермакова, Альянс размещает ядерные боеголовки в странах, где нет подобного оружия. Более того их привлекают к учениям по атаке РФ.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о привлечении стран-членов НАТО к отработке применения ядерного оружия по России. Об этом чиновник заявил в интервью для ТАСС.

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По словам Ермакова, НАТО разместило ядерные авиабомбы семейства В61 в 5 странах Альянса, которые не обладают ядерным оружием. Всего там находится около 200 американских авиабомб.

"Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия", — подчеркнул Владимир Ермаков.

Также он добавил, что на территории этих 5 стран сохраняют инфраструктуру для оперативного развертывания ядерных авиабомб. Они способны достичь территории России, и как заявляет представитель РФ, поражать стратегические объекты.

[ + – ] Ядерная бомба В61 Фото: Википедия

Ядерные бомбы В61 состоят на вооружении с 1968 года. Ее масса составляет 320 кг, а мощность взрыва составляет от 0,3 до 340 килотонн (зависит от модификации). Предназначена для транспортировки на сверхзвуковых самолетах. Существует больше 10 модификаций снаряда B61.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО "лезет на наши границы". В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.