Россия должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, — Столтенберг (видео)

Генсек НАТО заявил, что Москва размещает своих военных в других странах не имея соответствующего разрешения. А решать эту проблему нужно конструктивно в рамках "нормандского формата".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передал России отдельный ответ на "гарантии безопасности", в котором призвал Москву вывести войска из ряда стран. Об этом он заявил во время брифинга, который транслировался на YouTube.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и проявлений враждебности. России надлежит отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран. Все страны должны конструктивно взаимодействовать, в том числе в рамках "нормандского формата", — сказал он.

В рамках этого взаимодействия генсек НАТО призвал усилить прозрачность коммуникации между странами.

"Речь идет о проведении выступлений и брифингов, мы призываем усилить прозрачность, в том числе в том, что касается космической сферы и кибербезопасности", — резюмировал он.

Напомним, Италия хочет усилить восточный фланг НАТО вблизи Украины из-за возможного нападения России. Правительство Италии будет активно участвовать в решении ситуации, которая сложилась вокруг Украины и возможным российским вторжениям. Но приоритетом остается конструктивный диалог.