Италия усилит восточный фланг НАТО вблизи Украины из-за возможного нападения России

Правительство Италии будет активно участвовать в решении ситуации, которая сложилась вокруг Украины и возможным российским вторжениям. Но приоритетот остается конструктивный диалог.

Италия готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО. Современные итальянские самолеты уже отправлены на авиационную базу НАТО в Румынии, которая находится вблизи границы с Украиной. Об этом сообщило посольство Италии в Украине, со ссылкой на Министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

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"Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг и Италия будет принимать в этом процессе активную роль", — заявил Гуэрини.

Министр заявил, что командованием НАТО подготовлен план на случай вторжения России в Украину при участии военных Италии. Если же кризис на российско-украинской границе не закончится в ближайшее время, то Италия направит дополнительны силы на восточные границы стран НАТО.

В тоже время итальянский Министр обороны сказал, что никто не заинтересован в эскалации конфликта, а в приоритете остается конструктивный диалог.

"При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", — заявил Гуэрини.

Напомним, в России призвали снабжать ОРДЛО оружием. Поддержка оружием оккупантов нужна для того, чтобы сдержать "явную агрессию Киева". Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обвинил Украину в подготовке военной агрессии и поставками ей военной техники от стран Запада. Он заявил, что страны НАТО отправляют в Украину своих кадровых военных, которые якобы готовят ВСУ к ведению боевых действий в городских условиях.

Фокус писал о том, что Украина может получить дополнительную помощь от США на $500 млн. долларов. Законопроект от Демократической партии США рассмотрят на следующей недели. Подобную помощь получают также Израиль и Египет.