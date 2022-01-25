Украина может получить от США дополнительную военную помощь на $500 млн, — СМИ

На следующей неделе рассмотрят законопроект, предусматривающий приоритетное получение Украиной значительного оборонного оборудования. Подобную помощь уже получают Израиль и Египет.

В США планируют ускорить принятие масштабного законопроекта, который призван значительно увеличить поддержку Украины в оборонной сфере. Во вторник, 25 января, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во время фракционного совещания заявила, что планирует добиться того, чтобы уже на следующей неделе вынесли на голосование новый законопроект, который существенно увеличивает финансовую помощь Украине. Об этом сообщает The Intercept.

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Представителей Демократической партии пытаются ускорить принятие такого законопроекта спустя несколько дней после того, как группа американских сенаторов провела встречу с официальными лицами Украины в Киеве, на которой обсуждался вопрос поддержки Соединенными Штатами суверенитета Украины.

Что за новый законопроект?

На минувшей неделе председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс представил новую законодательную инициативу. У нее 13 соавторов, и служит она дополнительной мерой к Закону о защите суверенитета Украины, который был предложен в этом месяце.

Предусматривается, что Украине в 2022 году будут предоставлены 500 млн долларов из Программы иностранного военного финансирования США (FMF).

Таким образом, Украина может стать третьей страной, которая получает крупнейшие объемы помощи в рамках программы Госдепартамента США. Впереди только Израиль и Египет.

Что предусматривает законопроект?

Согласно законопроекту, Украина в приоритетном порядке будет получать значительное оборонное оборудование, а также финансирование медиа-ресурсов, которые препятствуют российской дезинформации ("Радио Свобода").

Более того, закон призван укрепить обороноспособность Украины в киберпространстве. Также законопроект предписывает Белому дому вводить санкции против России в случае кибератак на Украину.

Эти санкции могут быть направлены на российского президента, других высокопоставленных правительственных или военных чиновников РФ, российских финансовых учреждений.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебрасывает десанта к границе с Украиной. В новом составе с техникой было 5 пассажирских вагонов, в которых может быть более 250 военных. Десанту может отводиться важная роль во время потенциально возможного вторжения в Украину.