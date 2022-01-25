Україна може отримати від США додаткову військову допомогу на $500 млн, — ЗМІ

Наступного тижня розглянуть законопроєкт, який передбачає пріоритетне здобуття Україною значного оборонного обладнання. Подібну допомогу вже отримують Ізраїль та Єгипет.

У США планують прискорити ухвалення масштабного законопроєкту, який покликаний значно збільшити підтримку України в оборонній сфері. У вівторок, 25 січня, речник Палати представників Ненсі Пелосі під час фракційної наради заявила, що планує домогтися того, щоб вже наступного тижня винесли на голосування новий законопроєкт, який суттєво збільшує фінансову допомогу Україні. Про це повідомляє The Intercept.

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Представників Демократичної партії намагаються прискорити ухвалення такого законопроєкту через кілька днів після того, як група американських сенаторів провела зустріч із офіційними особами України в Києві, на якій обговорювалося питання підтримки Сполученими Штатами суверенітету України.

Що це за новий законопроєкт?

Минулого тижня голова комітету Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс представив нову законодавчу ініціативу. Має 13 співавторів, і служить вона додатковим заходом до Закону про захист суверенітету України, запропонованого цього місяця.

Передбачається, що Україні у 2022 році буде надано 500 млн доларів із Програми іноземного військового фінансування США (FMF).

Таким чином Україна може стати третьою країною, яка отримує найбільші обсяги допомоги у межах програми Держдепартаменту США. Попереду лише Ізраїль та Єгипет.

Що передбачає законопроєкт?

Згідно із законопроєктом, Україна у пріоритетному порядку отримуватиме значне оборонне обладнання, а також фінансування медіа-ресурсів, які перешкоджають російській дезінформації ("Радіо Свобода").

Більше того, закон покликаний зміцнити обороноздатність України у кіберпросторі. Також законопроєкт наказує Білому дому запроваджувати санкції проти Росії у разі кібератак на Україну.

Ці санкції можуть бути спрямовані на російського президента, інших високопосадовців чи військових чиновників РФ, на російські фінансові установи.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія перекидає десант до кордону з Україною. У новому складі з технікою було 5 пасажирських вагонів, у яких може бути понад 250 військових. Десанту може відводитись важлива роль під час потенційно можливого вторгнення в Україну.