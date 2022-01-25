Росія почала перекидання десанту до кордону з Україною, — CIT (відео)

У новому складі з технікою було зафіксовано 5 пасажирських вагонів, де може розміститися понад 250 військових. Десант може відіграти важливу роль у разі вторгнення в Україну.

Російських десантників почали перекидати до кордонів з Україною та Білорусі. Відео у соціальних мережах були опубліковані в TikTok, а зняті у Брянській області. Про це повідомляє незалежна група дослідників про воєнні конфлікти Conflict Intelligence Team.

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24 січня було помічено ешелон з військовою технікою, на якій була не лише бронетехніка у вигляді БМД-4М та БТР-МДМ, а й 5 пасажирських вагонів. Вони можуть перевозитися понад 250 військових. Також на платформі було виявлено:

БМД-4М — 31 одиниця

БТР-МДМ — 8 одиниць

Укорочені вантажівки КамАЗ-43501 — 8 одиниць. Як зазначають розслідувачі, вони притаманні ВДВ РФ.

[ + – ] Відео з перекиданням бронетехніки в Брянській області

[ + – ] Перекидання бронетехніки [ + – ] Перекидання бронетехніки [ + – ] Перекидання бронетехніки

Також було помічено КАМАЗи в іншому відео, яке зняте біля польсько-білоруського кордону. Згідно з базою даних російської залізниці, вагон прямує зі станції в Іванівській області. Поруч із нею знаходяться 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії. Нещодавно вони брали участь у операції у Казахстані. Відео стало першим підтвердженням перекидання десантників ближче до кордонів України.

[ + – ] Російські КАМАЗи біля польсько-білоруського кордону

"У будь-якому масштабному наступі на територію України ВДВ мають відіграти вирішальну роль: або в десантній операції з метою захоплення стратегічних об'єктів у тилу, або як ударна піхота (саме так застосовувалися російські та українські десантні частини в "гарячій фазі" війни на сході України)", — наголошують у публікації.

Поява десанту РФ виглядає "загрозливо" ще й тим, що РФ постійно нарощує своє бойове угруповання на півдні Брянської області та у Гомельській області на північ від столиці України. Цілком імовірно, пишуть автори, що наступ із території Білорусі та/або Брянської області у бік Києва може стати одним із сценаріїв вторгнення Росії, де вони зіграють одну із вирішальних ролей.

Нагадаємо, 19 січня стало відомо про розміщення військ РФ з "Ураганами" за 200 км від Києва. Ешелони з технікою, за словами засновника CIT Руслана Левієва, вони знаходять через пісні про війну гуртів "Фактора-2" та "Любе".