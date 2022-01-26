Італія посилить східний фланг НАТО поблизу України через можливий напад Росії

Уряд Італії братиме активну участь у вирішенні ситуації, що склалася навколо України та можливим російським вторгненням. Але пріоритетом залишається конструктивний діалог.

Італія готова взяти участь у посиленні східного флангу НАТО. Сучасні італійські літаки вже відправлені на авіаційну базу НАТО в Румунії поблизу кордону з Україною. Про це повідомило посольство Італії в Україні з посиланням на Міністра оборони Італії Лоренцо Гуеріні.

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"Зважаючи на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме в цьому процесі активну роль", — заявив Гуеріні.

Міністр заявив, що командуванням НАТО підготовлено план на випадок вторгнення Росії в Україну за участю військових Італії. Якщо ж криза на російсько-українському кордоні не закінчиться найближчим часом, Італія спрямує додаткові сили на східні кордони країн НАТО.

Водночас італійський Міністр оборони сказав, що ніхто не зацікавлений в ескалації конфлікту, а в пріоритеті залишається конструктивний діалог.

"При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", — заявив Гуеріні.

Нагадаємо, в Росії закликали постачати ОРДЛО зброєю. Підтримка зброєю окупантів потрібна для того, щоб утримати "очевидну агресію Києва". Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак звинуватив Україну в підготовці військової агресії та постачанні їй військової техніки від країн Заходу. Він заявив, що країни НАТО відправляють в Україну своїх кадрових військових, які нібито готують ЗСУ до ведення бойових дій у міських умовах.

Фокус писав, що Україна може отримати додаткову допомогу від США на $500 млн доларів. Законопроєкт від Демократичної партії США розглянуть наступного тижня. Подібну допомогу отримують також Ізраїль та Єгипет.