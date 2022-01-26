Росія має вивести війська з України, Грузії та Молдови, — Столтенберг (відео)

Генсек НАТО заявив, що Москва розміщує своїх військових в інших країнах, не маючи відповідного дозволу. А вирішувати цю проблему потрібно конструктивно у межах "нормандського формату".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс передав Росії окрему відповідь на "гарантії безпеки", в якій закликав Москву вивести війська з низки країн. Про це він заявив під час брифінгу, що транслювався на YouTube.

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"Росія має утримуватися від агресивних дій та проявів ворожості. Росії слід відкликати свої війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн. Усі країни мають конструктивно взаємодіяти, зокрема у межах "нормандського формату", — сказав він.

У межах цієї взаємодії генсек НАТО закликав посилити прозорість комунікації між країнами.

"Йдеться про проведення виступів та брифінгів, ми закликаємо посилити прозорість, зокрема щодо космічної сфери та кібербезпеки", — резюмував він.

Нагадаємо, Італія хоче посилити східний фланг НАТО поблизу України через можливий напад Росії. Уряд Італії братиме активну участь у вирішенні ситуації, що склалася навколо України, та можливим російським вторгненням. Але пріоритетом залишається конструктивний діалог.