"Лезут на наши границы": Медведев заявив, что НАТО не сдержало обещания о непродвижении

Единственной возможностью урегулирования ситуации зампред Совбеза Дмитрий Медведев называет переговоры по гарантиям безопасности.

НАТО не сдержало обещаний, данных России, о нерасширении на восток и уже находиться прямо у границ РФ. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, пишет российское агентство ТАСС.

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По его словам, представители НАТО заверяли устно российских дипломатов, что Альянс не будет расширятся на территорию бывших республик СССР.

Медведев утверждает, что "такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому".

"Обещали не продвигаться, допустим, на территорию бывшего Советского Союза? Обещали. В разговорах, приватно, так-сяк. Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы", — сказал зампред Совбеза.

Также он подчеркнул, что Россия практически исчерпала границы отступления.

"Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва". В данном случае и по гарантии безопасности", — добавил Медведев.

В то же время он заверил, что Кремль не заинтересован в войне и нужно сделать все, чтобы ее не было.

Единственной возможностью урегулирования ситуации зампред Совбеза называет переговоры по гарантиям безопасности.

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", — добавил он.

Также он заявил, что Россия выступает против размещения в Украине не только военных сил НАТО, но и вооружений отдельных западных стран, потому что считает это "реальной угрозой национальной безопасности нашей страны".

Напомним, вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы. По его словам, Альянс передал России отдельный ответ на "гарантии безопасности", в котором призвал ее вывести свои войска из ряда стран.

Также он подчеркнул, что НАТО не стремится к к конфронтации, но не откажется от принципа "открытых дверей" и других своих основоположных принципов.