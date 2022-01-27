"Лізуть на наші кордони": Медведєв заявив, що НАТО не дотрималося обіцянок про непросування

Єдиною можливістю врегулювання ситуації заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв називає переговори щодо гарантій безпеки.

НАТО не дотрималося обіцянок, даних Росії, про нерозширення на схід і перебуває вже прямо біля кордонів РФ. Таку думку висловив заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, пише російське агентство ТАРС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, представники НАТО запевняли усно російських дипломатів, що Альянс не розшириться на територію колишніх республік СРСР.

Медведєв стверджує, що "такі обіцянки, такі запевнення давалися, відомо колись і відомо комусь".

"Обіцяли не просуватися, припустимо, на територію колишнього Радянського Союзу? Обіцяли. У розмовах, приватно, так-сяк. Нічого не виконали. А зараз уже лізуть взагалі прямо на наші кордони", — сказав заступник голови Ради безпеки.

Також він наголосив, що Росія практично вичерпала межі відступу.

"Знаєте, як заведено говорити, "відступати нікуди, позаду Москва". У цьому випадку і за гарантією безпеки", — додав Медведєв.

Водночас, він запевнив, що Кремль не зацікавлений у війні й потрібно зробити все, щоб її не було.

Єдиною можливістю врегулювання ситуації заступник голови Ради безпеки називає переговори щодо гарантій безпеки.

"Війни жодної б у жодному разі не хотілося, війни ніхто не шукає, і треба зробити все, щоб ніякої війни не було. А тим паче по лінії зіткнень між Росією і, припустимо, Північноатлантичним альянсом", — додав він.

Також він заявив, що Росія виступає проти розміщення в Україні не лише військових сил НАТО, а й озброєнь окремих західних країн, бо вважає це "реальною загрозою національній безпеці нашої країни".

Нагадаємо, вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має вивести війська з України, Грузії та Молдови. За його словами, Альянс передав Росії окрему відповідь на "гарантії безпеки", в якій закликав її вивести свої війська з низки країн.

Також він наголосив, що НАТО не прагне конфронтації, але не відмовиться від принципу "відкритих дверей" та інших своїх основоположних принципів.