Ми не прагнемо конфронтації, але не відмовимося від принципу "відкритих дверей", — Столтенберг

Діалог по лінії "Росія-НАТО" можливий, вважає політик, тому закликав якнайшвидше приступити до дипломатичного вирішення ситуації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу розповів, що Альянс має намір захищати своїх союзників. Політик зазначив, що Європа намітила оборонні лінії, але готова до діалогу із Росією.

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"НАТО означив оборонні лінії, але ми не прагнемо конфронтації і ми не підемо на компроміс за основними принципами, які стосуються безпеки Європи", — наголосив Столтенберг.

Один із таких принципів, зазначив політик, це право нації на самовизначення та вибір власного шляху. НАТО поважатиме вибір України у будь-якому разі — вирішить вона приєднуватися до Альянсу чи ні. Такі рішення, вважає Столтенберг, мають вирішуватися шляхом консенсусу між союзниками. Таку нагоду може надати Нормандський формат. При цьому генсек Північноатлантичного альянсу не відкидає плідного діалогу по лінії Росія-НАТО. Окрім країн Євросоюзу та Росії, на думку політика, в обговоренні мають взяти участь Швеція, Україна та Грузія.

"Я запросив усіх наших союзників на обговорення, зокрема по лінії Росія-НАТО. Ми закликаємо провести ці зустрічі якнайшвидше", — сказав Столтенберг.

Першочерговим питанням, яке належить вирішити під час зустрічей, анонсованих генсеком НАТО, є питання контролю озброєння, зокрема ядерного. При цьому він закликав Росію до повного дотримання міжнародних зобов'язань щодо ядерної зброї.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що керівництво блоку не планує розміщення своїх військ в Україні. При цьому він зазначив, що блок збільшує свою присутність на східному фланзі, у регіоні Чорного та Балтійського морів.

Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Миланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а офіційний Загреб відкличе "всіх до єдиного" своїх солдатів з армії блоку, якщо конфлікт між Росією та Україною загостриться. Також хорватський лідер назвав Революцію Гідності держпереворотом.