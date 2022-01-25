"Не місце в НАТО": президент Хорватії потрапив у скандал через заяву про Україну

Під час спілкування з журналістами Зоран Миланович також назвав Революцію гідності у країні "державним переворотом".

Президент Хорватії заявив, що Україні немає місця в НАТО. Загреб відкличе "всіх до єдиного" солдата з армії Альянсу та максимально дистанціюється від подій, якщо ситуація між Росією та Україною загостриться. Революція Гідності, на думку хорватського лідера, є державним переворотом. Про це Зоран Миланович розповів журналістам, повідомляє хорватське видання Dnevnik.

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Зоран Миланович додав, що він усіма силами заважатиме залученню Хорватії до російсько-українського конфлікту.

"Хорватія повинна втекти від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником", — сказав він.

Президент Хорватії заявив, що події під час Революції Гідності були державним переворотом. Миланович додав, що Україні не місце в НАТО, а Європейський Союз не допоміг Україні.

"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді це був рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така: Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС її чекають молочні річки та кисельні береги. Україна, як і раніше, залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав", — заявив він.

Зазначимо, що Хорватія є членом НАТО з 2009 року. Кількість військових збройних сил від Хорватії до НАТО у 2021 році становила 15,2 тисяч.

Раніше повідомлялося, що НАТО приводять сили союзників у бойову готовність у Східній Європі через ситуацію навколо України. Активні дії роблять Данія, Франція, Іспанія, Нідерланди та США. Альянс приводить збройні сили до бойової готовності, направляє додаткові кораблі, винищувачі до місць дислокації сил НАТО у Східній Європі.

Нагадаємо, голова ВМС Німеччини заявив, що Крим не повернеться до України. Глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах вважає окупацію Криму "завершеним фактом". Українські дипломати назвали подібні висловлювання такими, що провокують РФ до нового нападу. Після скандалу Кай-Ахім Шенбах подав у відставку, назвав цю заяву особистою думкою та вибачився.