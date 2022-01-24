НАТО приводить сили союзників у бойову готовність у Східній Європі через ситуацію навколо України

Згідно із заявою Альянсу, активні дії зі зміцнення східного флангу роблять Данія, Іспанія, Франція, Нідерланди та США.

Країни-союзники Північноатлантичного альянсу призводять збройні сили в стан готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць дислокації НАТО в Східній Європі. Таким чином Альянс зміцнює обороноздатність країн європейського регіону в умовах нарощування російських збройних сил навколо України, повідомляє пресслужба НАТО.

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Згідно із заявою Альянсу, активних заходів зі зміцнення рубежів союзних країн вживають Данія, Іспанія, Франція, Нідерланди та США.

Франція

Президент Франції Емманюель Макрон 19 січня заявив, що Франція готова направити війська до Румунії в межах операції НАТО із забезпечення безпеки східних держав альянсу.

"Ми направили війська для забезпечення безпеки наших європейських партнерів у місіях НАТО, нашим друзям у Балтійському регіоні, і ми продовжимо це робити. Ми продемонстрували нашу готовність рухатися вперед, у рамках НАТО, брати участь у нових місіях", — сказав Макрон під час зустрічі з військовослужбовцями в Ельзасі.

Нідерланди

Королівські ВПС Нідерландів відправлять два винищувачі п'ятого покоління F-35 для підтримки місії НАТО зі спостереження за повітряним простором Чорного моря. За словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, переговори між Заходом і Росією можуть зайти в глухий кут, тому вона не виключає загострення конфлікту.

"Докладаються всі зусилля для деескалації ситуації шляхом діалогу та дипломатії. Зрештою, це відповідає інтересам усіх залучених сторін. Водночас важливо бути готовим до небажаного сценарію провалу переговорів", — сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Іспанія

Міністр оборони Маргарита Роблес заявила, що Іспанія направила військові кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО в Середземному та Чорному морях у зв'язку зі зростанням напруженості в регіоні через зосередження російських військ на кордоні з Україною. Крім того, планується направити 6 винищувачів Eurofighter до Болгарії для патрулювання повітряного простору.

Данія

Литовська сторона повідомила про те, що Данія направить чотири додаткові літаки F-16 для підтримки давньої місії НАТО з охорони повітряного простору в цьому регіоні та фрегат із командою 160 осіб, який буде розміщений у Балтійському морі.

США

Сполучені Штати поки не мають наміру посилати війська для стримування вторгнення, проте дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності в східній частині Альянсу в разі військового вторгнення РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту й оборони всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу.

"Ми завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення умов нашої безпеки, у тому числі шляхом зміцнення нашої колективної оборони", — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що кілька російських десантних кораблів пройшли через Ла-Манш, імовірно, у напрямку Чорного моря. Існують побоювання того, що якщо всі кораблі попрямують на південь до Чорного моря, то вони можуть бути використані для підтримки можливого військового вторгнення Росії в Україну.