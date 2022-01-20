RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

6 російських десантних кораблів увійшли в Ла-Манш, ймовірно, йдуть у Чорне море (фото)

1387
перекидання десантних кораблів
Фото: ТАСС | Десантний корабель "Корольов" під час навчань Балтійського флоту з висадження морського десанту

Аналітики припускають, що судна йдуть у регіон, щоб взяти участь у можливому вторгненні РФ в Україну з берега Чорного й Азовського морів.

Флотилія російських десантних кораблів розпочала заходження в протоку Ла-Манш. Аналітики припускають, що судна прямують до Чорного моря, де можуть взяти участь у вторгненні російських військ в Україну. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

Десантні кораблі "Оленегірський гірник", "Георгій Побідоносець", "Петро Моргунов", "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" проходять через протоку Ла-Манш, щоб вийти в Атлантичний океан.

Важливо
Танкові удари й аеромобільний десант. Яким буде велике вторгнення РФ в Україну

Перші три кораблі (Балтійський флот) через Північне море йшли в протоку у супроводі гідрографічного судна Королівським ВМС Нідерландів Luymes і вертольота NH90, а також британського есмінця HMS Dragon. Також за перебігом пересування російської флотилії спостерігав принаймні один французький військовий корабель.

перекидання десантних кораблів
Проходження російських кораблів через Північне море

Інші три кораблі зі складу Північного флоту за непідтвердженими даними чекали на поліпшення погодних умов, щоб проїхати за суднами з Балтійського флоту.

російські кораблі
Десантний корабель "Петро Моргунов"
Фото: ТАСС

"Оленегірський гірник" і "Георгій Побідоносець" — це два кораблі проєкту 775. Вони являють собою кораблі танкового типу, здатні нести до 10 танків або інших бронемашин, а також 340 військових. Усього судно здатне перевозити 550 тонн вантажу. Кораблі оснащені ракетами класу "земля-повітря" малої дальності, артилерійськими установками й автоматичними гарматами.

Інші кораблі — це проєкт "Іван Герн". Вони можуть перевозити до 13 танків або інших одиниць бронетехніки та майже 300 військових, а також два вертольоти. Ці судна більш сучасні та побудовані вже в РФ, а не в Радянському Союзі.

Як пише автор, якщо всі кораблі попрямують на південь до Чорного моря, є побоювання, що вони можуть бути використані для підтримки можливої великомасштабної військової інтервенції Росії в Україні. У цьому сценарії вони, ймовірно, братимуть участь у десантних операціях, спрямованих на райони півдня України, особливо вздовж Азовського моря і північної частини Чорного моря.

Нагадаємо, у Калузькій області був помічений ешелон з "Іскандерами", який прямує з Далекого Сходу.

Також Фокус опитав експертів, які розповіли про труднощі України в повітряному протистоянні з Росією.