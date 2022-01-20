6 російських десантних кораблів увійшли в Ла-Манш, ймовірно, йдуть у Чорне море (фото)

Аналітики припускають, що судна йдуть у регіон, щоб взяти участь у можливому вторгненні РФ в Україну з берега Чорного й Азовського морів.

Флотилія російських десантних кораблів розпочала заходження в протоку Ла-Манш. Аналітики припускають, що судна прямують до Чорного моря, де можуть взяти участь у вторгненні російських військ в Україну. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Десантні кораблі "Оленегірський гірник", "Георгій Побідоносець", "Петро Моргунов", "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" проходять через протоку Ла-Манш, щоб вийти в Атлантичний океан.

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Перші три кораблі (Балтійський флот) через Північне море йшли в протоку у супроводі гідрографічного судна Королівським ВМС Нідерландів Luymes і вертольота NH90, а також британського есмінця HMS Dragon. Також за перебігом пересування російської флотилії спостерігав принаймні один французький військовий корабель.

[ + – ] Проходження російських кораблів через Північне море

Інші три кораблі зі складу Північного флоту за непідтвердженими даними чекали на поліпшення погодних умов, щоб проїхати за суднами з Балтійського флоту.

[ + – ] Десантний корабель "Петро Моргунов" Фото: ТАСС

"Оленегірський гірник" і "Георгій Побідоносець" — це два кораблі проєкту 775. Вони являють собою кораблі танкового типу, здатні нести до 10 танків або інших бронемашин, а також 340 військових. Усього судно здатне перевозити 550 тонн вантажу. Кораблі оснащені ракетами класу "земля-повітря" малої дальності, артилерійськими установками й автоматичними гарматами.

Інші кораблі — це проєкт "Іван Герн". Вони можуть перевозити до 13 танків або інших одиниць бронетехніки та майже 300 військових, а також два вертольоти. Ці судна більш сучасні та побудовані вже в РФ, а не в Радянському Союзі.

Як пише автор, якщо всі кораблі попрямують на південь до Чорного моря, є побоювання, що вони можуть бути використані для підтримки можливої великомасштабної військової інтервенції Росії в Україні. У цьому сценарії вони, ймовірно, братимуть участь у десантних операціях, спрямованих на райони півдня України, особливо вздовж Азовського моря і північної частини Чорного моря.

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