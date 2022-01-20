6 російських десантних кораблів увійшли в Ла-Манш, ймовірно, йдуть у Чорне море (фото)
Аналітики припускають, що судна йдуть у регіон, щоб взяти участь у можливому вторгненні РФ в Україну з берега Чорного й Азовського морів.
Флотилія російських десантних кораблів розпочала заходження в протоку Ла-Манш. Аналітики припускають, що судна прямують до Чорного моря, де можуть взяти участь у вторгненні російських військ в Україну. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.
Десантні кораблі "Оленегірський гірник", "Георгій Побідоносець", "Петро Моргунов", "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" проходять через протоку Ла-Манш, щоб вийти в Атлантичний океан.Важливо
Перші три кораблі (Балтійський флот) через Північне море йшли в протоку у супроводі гідрографічного судна Королівським ВМС Нідерландів Luymes і вертольота NH90, а також британського есмінця HMS Dragon. Також за перебігом пересування російської флотилії спостерігав принаймні один французький військовий корабель.
Інші три кораблі зі складу Північного флоту за непідтвердженими даними чекали на поліпшення погодних умов, щоб проїхати за суднами з Балтійського флоту.
"Оленегірський гірник" і "Георгій Побідоносець" — це два кораблі проєкту 775. Вони являють собою кораблі танкового типу, здатні нести до 10 танків або інших бронемашин, а також 340 військових. Усього судно здатне перевозити 550 тонн вантажу. Кораблі оснащені ракетами класу "земля-повітря" малої дальності, артилерійськими установками й автоматичними гарматами.
Інші кораблі — це проєкт "Іван Герн". Вони можуть перевозити до 13 танків або інших одиниць бронетехніки та майже 300 військових, а також два вертольоти. Ці судна більш сучасні та побудовані вже в РФ, а не в Радянському Союзі.
Як пише автор, якщо всі кораблі попрямують на південь до Чорного моря, є побоювання, що вони можуть бути використані для підтримки можливої великомасштабної військової інтервенції Росії в Україні. У цьому сценарії вони, ймовірно, братимуть участь у десантних операціях, спрямованих на райони півдня України, особливо вздовж Азовського моря і північної частини Чорного моря.
Нагадаємо, у Калузькій області був помічений ешелон з "Іскандерами", який прямує з Далекого Сходу.
Також Фокус опитав експертів, які розповіли про труднощі України в повітряному протистоянні з Росією.