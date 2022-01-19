Проблеми з ПРО, ППО та ПЗРК: Україна не зможе виграти війну в повітрі проти Росії

Для РФ повномасштабне вторгнення в Україну точно не буде "легкою прогулянкою", проте ЗСУ дуже складно протистоятиме авіації або ракетним ударам.

У разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну нашій країні буде складно вести боротьбу в повітрі проти російської авіації та ракет. Про це Фокусу повідомили опитані ветерани війни й експерти в матеріалі "Скувати їхні сили. Чи готові ЗСУ до відбиття російського удару".

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Усі експерти були єдині на думці, що для Росії вторгнення в Україну "не буде легкою прогулянкою". ЗСУ за 8 років війни значно просунулися у своєму розвитку, зокрема технічно. Проте все ще є проблеми з протистоянням у повітрі та протидією ракетам.

Проблеми з ППО, ПЗРК та ПРО

На думку військового фахівця Михайла Жирохова, ахіллесовою п'ятою Збройних сил є система ППО.

"Немає систем далекої дії, наявні системи середнього та малого радіусу морально і фізично застаріли. І реально посилити ППО за рахунок постачання систем західного виробництва в короткі терміни практично неможливо — навчання розрахунків та інтеграція в наявну систему займе дуже багато часу", — заявив Жирохов.

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Водночас, в Україні існує проблема з переносними зенітно-ракетними комплексами. Їх, на думку координатора напряму безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліба Парфенова, у ЗСУ мало. А Росія робить ставку на мобільні групи, які будуть використовуватись у кожній бригаді та дивізії ВДС.

"Основна проблема — це брак ПЗРК у потрібних кількостях... мобільні групи (повітряна кавалерія з Мі-8) становлять навіть більшу загрозу, ніж ударна авіація, яку, в принципі, є можливість притиснути до землі комплексами ППО", — вважає Парфенов.

Україна не має протиракетної оборони

На думку директора фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, Україні нема чим зупиняти російські "Іскандери". Україна зможе змусити працювати авіацію на великих і середніх висотах, але повністю зупинити їхню роботу ЗСУ не зможуть.

[ + – ] Іскандер

"У нас немає протиракетної оборони. Нам нічим зупинити їхні "Іскандери" в разі комбінованого удару. Адже вони задіюють не лише авіацію, а й ракети — як наземного базування, так і ті, що на бойових кораблях", — розповів Чмут.

Блогер і керівник А.Drones Юрій Касьянов заявив Фокусу, що українські сили суто технічно непорівнянні з РФ. Але за умов правильної підготовки та роботи ППО Україна може завдати РФ серйозних втрат в авіатехніці.

"На жаль, Україна не зможе виграти війну в повітрі… необхідно вже зараз (і ще вчора) розосередити сухопутні сили, вивезти боєприпаси з великих складів, вивести війська з пунктів постійної дислокації, де вони особливо вразливі, підготувати надійні укриття для особового складу та військової техніки, забезпечити захист силами ППО важливих державних об'єктів, підготувати країну до можливих (і дуже ймовірних) відключень електроенергії, зникнення зв'язку, колапсу на дорогах", — вважає Касьянов.

Нагадаємо, Росія перекидає у бік України техніку для обслуговування авіації: паливозаправники, газозарядні станції та іншу спецтехніку. Також президент Туреччини Реджеп Ердоган запросив президентів РФ та України для зниження напруженості.