Ердоган запросив Зеленського та Путіна в Туреччину

Туреччина готова відіграти будь-яку роль для зниження напруги між Україною та Росією.

Президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган запросив Володимира Зеленського та Володимира Путіна до Туреччини для обговорення врегулювання розбіжностей. Про це сказав речник Ердогана Ібрагім Калин, повідомляє турецьке провладне видання Daily Sabah.

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"Насправді він (президент Туреччини — ред.) навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони (глава України та Росії — ред.) хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", — сказав прессекретар Ердогана.

Найближчим часом у Київ прилетить турецький президент Раджеп Тайїп Ердоган для переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським, тоді як Анкара буде на зв'язку з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій. Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Україною та Росією.

Спікер зазначив, що турецький керівник спілкувався як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Росії Володимиром Путіним. Він також уточнив, що найближчим часом президент Туреччини вирушить у Київ, щоб провести переговори з українським президентом. Ібрагім Калин додав, що Анкара буде на зв'язку з росіянами, щоб уникнути будь-яких військових дій.

Калин заявив, що напруженість між Україною та Росією наростає. Туреччина стежить за цими подіями "з великим занепокоєнням… тому що тут багато поставлено на карту".

Він додав, що Туреччина готова відіграти будь-яку роль для зниження напруги між Україною та Росією.

"І ми робимо це як Туреччина, як дружня країна і Росії, і України, а також як союзник НАТО", — сказав Калин.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що вторгнення Росії в Україну малоймовірне. Президент Туреччини вважає Україну сильною державою і має намір обговорити українське питання з Путіним.

У вівторок, 18 січня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що, на його думку, Росія навряд чи наважиться на повномасштабне введення військ в Україну. Він закликав до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, наголосивши, що щоразу, зустрічаючись із главою Кремля, заявляє позицію Туреччини "проти окупації Криму"

Раніше Фокус писав про можливий саміт Україна-Росія-США. Москва не потребує обговорення українсько-російських відносин у присутності Сполучених Штатів, тому в Путіна не бачать тем для обговорення на можливому саміті. У Кремлі немає розуміння, які питання та теми можуть стати предметом розмови на тристоронньому саміті Україна-Росія-США, ініційованому президентом Володимиром Зеленським. Теми для обговорення їм не надсилали, а для обговорення війни на Донеччині є Мінський формат. Про це раніше заявляв речник Путіна Дмитро Пєсков.