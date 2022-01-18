Вторгнення Росії в Україну малоймовірне, — Ердоган

Президент Туреччини вважає Україну сильною державою і має намір обговорити українське питання з Путіним.

У вівторок, 18 січня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що, на його думку, Росія навряд чи наважиться на повномасштабне введення військ в Україну. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Ердоган зробив таку заяву після повернення з Албанії. Він назвав Україну не просто звичайною країною, а сильною державою.

"Я не вважаю реалістичною перспективу вторгнення Росії в Україну. Щоб Росія могла піти на такий крок, їй довелося б переглянути ситуацію в усьому світі та свою власну ситуацію", — цитують слова турецького президента журналісти. Ердоган планує обговорити це питання найближчим часом на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Нещодавно президент Азербайджану відвідав Україну.

Турецький лідер зазначив, що це питання варто порушити і на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він закликав до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, наголосивши, що щоразу, зустрічаючись з главою Кремля, заявляє про позицію Туреччини "проти окупації Криму".

Нагадаємо, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України, РФ посилює бойову підготовку артилерії на окупованому Донбасі. З початку поточного тижня проводяться збори окупаційних корпусів від рівня командирів рот до коригувальників.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні проводиться повсюдне формування сил територіальної оборони. У мирний час чисельність цих сил налічуватиме 10 тис. військовослужбовців. Триває формування 25 бригад, які об'єднуватимуть 150 батальйонів. Дислокація передбачена у кожному з регіонів країни.