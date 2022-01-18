В Україні формуються сили територіальної оборони в кожному регіоні

Постійна чисельність сил територіальної оборони у мирний час становитиме 10 тисяч військових.

У складі сил територіальної оборони ЗСУ триває формування 25 бригад, які передбачають дислокацію у кожному регіоні України. Бригади об'єднуватимуть 150 батальйонів. Кожен батальйон призначений однією район області. Про це повідомляє Міноборона України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Постійна чисельність сил територіальної оборони у мирний час становитиме 10 тис. військовослужбовців. За штатом особливого періоду підрозділи нараховуватимуть 130 тис. військових, так буде сформовано резерв.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, розгортання територіальної оборони передбачає три етапи: на першому етапі бригади та батальйони розгортатимуться за штатом мирного часу. Це відбувається прямо зараз. На другому етапі формуватиметься резерв по штатах особливого періоду. Про третій етап поки не повідомляється.

"За тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві ТРО, буде закріплена зброя. Вона видаватиметься на час навчань або в разі виникнення певних ситуацій", — сказав міністр.

Станом на 17 січня визначено 86% місць, де будуть знаходитись підрозділи територіальної оборони по всій Україні. У прикордонних регіонах бригади з початку 2022 року набрали 70% можливості мирного часу, а темпи розгортання сил прискорюються.

Перед укладанням договору всі чоловіки мають пройти медогляд, а ті, хто старше 40 років — військово-лікарську комісію, адже резерв проходитиме інтенсивну підготовку. Наразі Міноборони веде діалог з органами місцевої влади, щоб вони забезпечили їх необхідними ресурсами.

"Є завдання ремонту й облаштування місць дислокації, забезпечення всіх комунікацій, створення режимно-секретних об'єктів і приміщень для зберігання зброї та боєприпасів. Є потреби у транспорті. Тут ми розраховуємо на участь місцевих органів влади та самоврядування", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, у Міноборони анонсували зміни щодо військового обліку для жінок. Цього року до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) жінкам йти не доведеться. Штрафів теж не передбачається, але це питання теж вивчається щодо змін.

Раніше повідомлялося, що депутатка Галина Третьякова має намір стати на військовий облік для жінок. "Слуга народу" може стати у нагоді у ЗСУ як інженер або службовець фінансової частини.