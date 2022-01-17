Йти у військомат не треба. У Міноборони анонсували зміни щодо військового обліку для жінок

Штрафів цього року не передбачається, але це питання теж вивчається на предмет змін.

Цього року до територіальних центрів комплектування (колишні військомати) жінкам йти не доведеться. У Міноборони триває робота над спрощенням порядку постановки жінок на військовий облік, а у 2022 році буде тривати перехідний період. Про це написала заступниця міністра оборони Олексія Резнікова Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

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"Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить", — написала заступниця міністра.

Також триває опрацювання питання спрощення усіх процедур для постановки на облік — як для чоловіків, так і для жінок. В тому числі і "цифровізація" процесів, які технічно можна перевести у онлайн формат, заявила Ганна Маляр.

Нагадаємо, Міноборони України зобов’язало жінок стати на військовий облік. Документ поширюється зокрема на бібліотекарів, медиків, журналісток та інші спеціальності. Перелік охоплює 35 сфер діяльності — це сотні спеціальностей та професій. До військової служби вважаються придатними жінки віком від 18 до 60. Раніше Фокус писав про те, що чекає на жінок після постановки на військовий облік. За словами експертів, практичного значення наказ Міноборони не має і формування жіночих батальйонів не буде. Роботодавець повинен проконтролювати, щоб жінки відповідної спеціальності стали на військовий облік, а при прийомі на роботу перевірити — чи є претендентка на вакансію на військовому обліку. За порушення цих норм передбачений штраф — від 5100 до 8500 грн. Голова ЗСУ заявляв, що "жодних змін у житті жінок не буде". Валерій Залужний зазначив, що жінки братимуть участь у військових навчаннях лише за бажанням. За його словами, це необхідно, щоб влада знала, які фахівці є в країні на крайній випадок, коли знадобиться оборона.