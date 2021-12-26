"Жодних змін у житті жінок не буде!": голова ЗСУ вирішив заспокоїти українок на рахунок військового обліку

Голова ЗСУ зазначив, що жінки братимуть участь у військових навчаннях лише за бажанням.

При взятті жінок на військовий облік українки не відчують жодних змін. Це необхідно, щоб влада знала, які фахівці є в країні на крайній випадок, коли знадобиться оборона, повідомив у Facebook голова ЗСУ Валерій Залужний.

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За його словами, не йдеться про заклик або обов'язкову мобілізацію жінок до армії, як про це вже заявляють деякі ЗМІ.

"Зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які фахівці є в країні і можуть у крайньому випадку приєднатися до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні і раніше, починаючи з 1994 року року, хоча майже не працював", — посилається МО на слова Залужного.

Глава ЗСУ додав, що військові навчання для жінок будуть можливі лише у разі згоди — тобто не буде прямого примусу до цього, на навчання жінок відправлятимуть виключно за бажанням.

Також відомо, що з процесу прийняття жінок і чоловіків на військовий облік максимально приберуть бюрократичні моменти, в чому допоможе цифровізація. Тобто потреба "носиться з папірцями" значно скоротиться — багато процедур переведуть до онлайн. Водночас повідомлялося, що в Міноборони відкинули можливість стати на військовий облік віддалено, адже потрібен очний медогляд.

Нагадаємо, з 17 грудня в Україні розширили список спеціальностей, представниці яких зобов'язані ставати на військовий облік. Йдеться про жінок від 18 до 60 років.

Пізніше в "Слузі народу" заявили, що все ж таки список військовозобов'язаних жінок в Україні скоротять.