"Жодних змін у житті жінок не буде!": голова ЗСУ вирішив заспокоїти українок на рахунок військового обліку
Голова ЗСУ зазначив, що жінки братимуть участь у військових навчаннях лише за бажанням.
При взятті жінок на військовий облік українки не відчують жодних змін. Це необхідно, щоб влада знала, які фахівці є в країні на крайній випадок, коли знадобиться оборона, повідомив у Facebook голова ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, не йдеться про заклик або обов'язкову мобілізацію жінок до армії, як про це вже заявляють деякі ЗМІ.
"Зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які фахівці є в країні і можуть у крайньому випадку приєднатися до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні і раніше, починаючи з 1994 року року, хоча майже не працював", — посилається МО на слова Залужного.
Глава ЗСУ додав, що військові навчання для жінок будуть можливі лише у разі згоди — тобто не буде прямого примусу до цього, на навчання жінок відправлятимуть виключно за бажанням.
Також відомо, що з процесу прийняття жінок і чоловіків на військовий облік максимально приберуть бюрократичні моменти, в чому допоможе цифровізація. Тобто потреба "носиться з папірцями" значно скоротиться — багато процедур переведуть до онлайн. Водночас повідомлялося, що в Міноборони відкинули можливість стати на військовий облік віддалено, адже потрібен очний медогляд.
Нагадаємо, з 17 грудня в Україні розширили список спеціальностей, представниці яких зобов'язані ставати на військовий облік. Йдеться про жінок від 18 до 60 років.
Пізніше в "Слузі народу" заявили, що все ж таки список військовозобов'язаних жінок в Україні скоротять.