Список професій для військового обліку жінок буде скорочено, — "Слуга народу"

Алгоритм постановки жінок на військовий облік, можливо, буде електронним

Список спеціальностей, за яким жінки ставатимуть на військовий облік, буде скорочено. Такого висновку дійшли голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич і міністр оборони України Олексій Резніков після обговорення проблеми. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі депутатка парламенту від партії "Слуга народу" Юлія Гришина.

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Алгоритм постановки жінок на військовий облік буде розроблений до кінця наступного тижня, розповіла журналістам радниця міністра оборони Наталія Воронкова.

"Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, щоб ви відправили свої дані онлайн. Подивимося, чи це буде можливо з погляду безпеки", — зазначила чиновниця. Спосіб постановки та додаткова інформація будуть оприлюднені на сайтах військкоматів і Міністерства оборони.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів, що набрання чинності гучним наказом №313 не означає, що жінкам "уже завтра треба бігти у військкомат". Процес буде організованим і плановим, запевняє він. Також генерал зазначив, що наказ дасть розуміння того, як задіяти жінок у разі широкомасштабних воєнних дій.

"Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можна буде використати для захисту нашої держави", — констатував чиновник.

Що відомо про постановку жінок на військовий облік

17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони про розширення списку професій, який зобов'язує жінок стати на військовий облік. Про це свідчить текст документа, який оприлюднено в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів міністерства юстиції України. У документі перераховано понад 100 сфер діяльності, працюючи в яких жінки повинні будуть відзначитися у військкоматі. Документ поширюється, зокрема, на бібліотекарів, медиків і журналістів. До військової служби вважаються придатними жінки віком від 18 до 60 років.

Раніше Фокус розбирався, що містить наказ, який зобов'язує жінок стати на військовий облік.

Також Фокус розповідав, що Міноборони має намір оцифрувати весь військовий облік.