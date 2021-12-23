Список профессий для воинского учета женщин будет сокращен, - "Слуга Народа"

Алгоритм постановки женщин на воинский учет, возможно, будет электронным

Список специальностей, по которому женщины будут становиться на воинский учет, будет сокращен. К такому выводу пришли глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и министр обороны Украины Алексей Резников после обсуждения проблемы. Об этом сообщила в своем Телеграмм-канале депутат парламента от партии "Слуга народа" Юлия Гришина.

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Алгоритм постановки женщин на воинский учет будет разработан до конца следующей неделе, рассказала журналистам советник министра обороны Наталия Воронкова.

"Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности", — отметила чиновник. Способ постановки и дополнительная информация будут обнародованы на сайтах военкоматов и Министерства обороны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал, что вступление в силу нашумевшего приказа №313 не означает, что женщинам "уже завтра нужно бежать в военкомат". Процесс будет организованным и плановым, заверяет он. Также генерал отметил, что приказ даст понимание того, как задействовать женщин в случае широкомасштабных военных действий.

"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно будет использовать при защите нашего государства", — констатировал чиновник.

Что известно о постановке женщин на воинский учет

17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о расширении списка профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет. Об этом свидетельствует текст документа, обнародованный в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов министерства юстиции Украины. В документе перечислено более 100 сфер деятельности, работая в которых, женщины должны будут отметиться в военкомате. Документ распространяется, в частности, на библиотекарей, медиков и журналистов. К воинской службе считаются пригодными женщины от 18 до 60 лет.

Ранее Фокус разбирался, что содержит приказ, обязывающий женщин встать на воинский учет.

Также Фокус рассказывал, что Минобороны намеревается оцифровать весь воинский учет.