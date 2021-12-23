Минобороны к Новому году опубликует инструкцию, как женщинам встать на воинский учет

В профильном министерстве предположили, что женщины смогут отправить необходимые документы в режиме онлайн, чтобы избежать "штурма" военкоматов.

К Новому году в Украине разработают алгоритм, по которому женщины смогут вставать на воинский учет. Об этом предупредила советница главы Минобороны Наталья Воронкова.

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По ее словам алгоритм и подробная инструкция, как встать женщинам на воинский учет будут опубликованы на сайте профильного министерства или военкоматов.

Наталья Воронкова отметила, что в ближайшее время свяжется с несколькими военными комиссариатами и уточнит, есть ли у них план действий после вступления в силу указа Минобороны.

Замглавы профильного министерства также предположила, что женщины смогут встать на обязательный воинский учет в режиме онлайн, отправив необходимый пакет документов.

"Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", — подітожила Наталья Воронкова в эфире "Громадського радіо".

Напомним, 17 декабря вступил в силу указ Минобороны, по которому женщины должны становиться на воинский учет. В частности, документ предусматривает расширение списка специальностей, после получения которой женщин берут на воинский учет в военкоматах. В указе Минобороны сказано, что к воинской службе пригодными считаются женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

А еще в ноябре министр обороны Алексей Резников допустил отмену срочной военной службы в Украине. По его словам, министерство выступает за создание профессиональной контрактной армии, однако для отмены обязательного призыва на срочную службу Украине необходимо проконсультироваться с экспертами.