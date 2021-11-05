В Украине могут отменить срочную военную службу, - Резников

Новоназначенный министр сообщил, что его мечта — это переход к профессиональной армии.

В Украине могут отменить военный призыв, однако для такого решения нужно проконсультироваться с экспертами. Об этом заявил новый министр обороны Алексей Резников в эфире Украина 24.

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"Есть мысли отменить полностью (военный призыв. — Ред.), есть мысли оставлять в минимальных объемах. Я хочу понять от специалистов обе позиции. Сегодня имеем контрактную армию, как основную составляющую, но мне кажется нам нужно стремиться и заботиться о создании перехода к профессиональной армии", — сообщил министр.

Также Резников добавил, что армия должна стать одним из лучших работодателей в стране, а служба в ней должна стать привлекательной.

Министр также надеется, что заменой призыву станет реализация закона об основах национального сопротивления и создание войск территориальной обороны. То есть после подготовки люди будут занесены в реестр территориальной обороны, это будет как мобилизационный резерв.

Отметим, что призыв в Украине стартовал с 1 октября. В течение трех месяцев должны призвать на срочную военную службу более 13 тыс. человек. Большинство из них пополнят Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию Украины.

Напомним, накануне Алексей Резников сменил Андрея Тарана на посту министра обороны. Во фракции "Слуга народа", ее глава Давид Арахамия сообщал, что это была инициатива президента, так как министерство должно перейти на так называемый турборежим. Тем более Таран якобы имеет проблемы со здоровьем.