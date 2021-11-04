Резникова назначили министром обороны Украины. Он назвал основные приоритеты в работе

Новый министр обороны Украины Алексей Резников заяввил, что создаст "синергию действий в министерстве" и продолжит сотрудничать с международными партнерами

Верховная Рада Украины сегодня назначила бывшего министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова новым министром обороны. За это проголосовали 273 нардепов.

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В Украине назначение министра обороны является прерогативой президента. Поэтому перед голосованием в Раду пришел Владимир Зеленский. Вначале он поблагодарил за работу уже экс-главу Минобороны Андрея Тарана.

"Немного украинцев есть в зале славы национального университета обороны США. А точнее один – Таран. Уверен, что его наследник имеет высокий потенциал, чтобы стать вторым. Но это точно не приоритет. Сегодня важно быть в зале славы украинских военных, иметь среди них уважение и авторитет", – сказал президент.

В свою очередь Резников пообещал создать "синергию действий в министерстве".

"Министерство обороны, Генеральный штаб и профильный комитет парламента должны работать как единый организм. Мы должны изменить структуру оборонного бюджета, чтобы это был бюджет боеспособной армии, а не бюджет удержания и проедания", – подчеркнул новоназначенный министр.

Резников считает основным направлением своей работы продолжение сотрудничества с международными партнерами и установление военной дипломатии в партнерстве с МИД Украины.

"Взаимодействие с США, Великобританией, Канадой, Польшей и Турцией имеют большой потенциал. У нас есть общий интерес со странами Балтии. Румыния наш сосед, безопасность в Черном море для нас важна", – сообщил он.

За кандидатуру Резникова проголосовали "Слуги народа" (229 голосов), группа "За майбутнє" (16), "Довіра" (19). Не голосовали депутаты от ОПЗЖ, "Европейской солидарности", "Батьківщини" и "Голоса".

В кулуарах парламента во время общения с журналистами Резников сообщил о проведении аудита имущества и анализа судебных дел по Министерству обороны Украины, передает корреспондент Фокуса.

"Я встречусь с каждым заместителем министра и руководителем департамента и служб в Минобороне. Главное – мы с главой Генштаба Валерием Залужным организуем взаимодействие между Генштабом и Минобороны. И любая конкуренция исчезнет, будет полная кооперация", – заверил министр.

Одной из своих задач Резников назвал защиту ВСУ по юридическим, политическим и дипломатическим вопросам.

Также министр похвалил подход Зеленского к выбору кандидатуры министра обороны Украины.

" Он нашел классный подход, перечислил ожидания и приоритеты. Все это касалось моего юридического опыта. Например, навести порядок в закупках. Юрист может с этим справиться. Как и навести порядок с коррупционной составляющей. Наполнение контракта с Великобритании на огромную сумму денег, рамочное соглашение с США… Много дипломатической работы, нужно общаться с послами, военными советниками", – пояснил чиновник.

В ответ на вопрос Фокуса, почему в Украине так часто меняют министров, Резников сказал, что "это реалистичный процесс, поскольку страна требует перемен".

"Когда становится понятно, что тот или другой министр не дотягивает до уровня ожиданий, нужно искать новых. Я всю жизнь был в адвокатском бизнесе, у нас был стандарт – up или out. Или ты растешь и делаешь, или уходишь", – отметил он.

Фокус ранее писал, что Резников 1 ноября подал заявление на увольнение с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вчера народные депутаты Украины отправили в отставку министра окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, министра стратегических отраслей Олега Уруского.