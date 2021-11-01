Вице-премьер-министр Алексей Резников подал в отставку

Топ-чиновник решил покинуть свою должность по собственному желанию. Заявление Алексея Резникова об увольнении уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

Вице-премьер-министр Алексей Резников подал официальное заявление на увольнение. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Камельчук.

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По его словам, Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Представитель Кабмина в парламенте отметил, что топ-чиновник решил уйти в отставку по собственному желанию, а заявление об увольнении уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

"Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников Алексей Юрьевич подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие! Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ", — говорится в сообщении.

[ + – ] Алексей Резников подал в отставку

По данным издания ЛИГА, президент Владимир Зеленский планирует предложить Верховной Раде назначить Алексея Резникова на должность главы Министерства обороны вместо Андрея Тарана. Министерство реинтеграции, как сообщают источники журналистов, может возглавить замглавы оборонного комитета Рады Ирина Верещук.

Вице-премьер-министр Алексей Резников в своем Facebook пока официально не комментировал заявление на увольнение.

Ранее Фокус рассказывал, что в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине. Замглавы фракции Евгения Кравчук предупреждала, что в начале ноября "слуги народа" рассмотрят кандидатуры возможных новых министров и подтвердила, что Алексей Резников может стать новым министром обороны.

29 октября в СМИ появилась информация, что 1 ноября "слуги народа" определятся с новыми министрами в Кабмине. По данным журналистов, главой Минобороны, вероятно, станет Алексей Резников, а его должность в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий займет нардеп Ирина Верещук.